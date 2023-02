Setién y la visita del Barça: "¿Especial? Qué va, en absoluto, un partido más"

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Villarreal CF, Quique Setién, reconoció que le gusta el estilo de juego del FC Barcelona de Xavi Hernández pero no cree que sea especial para él medirse este domingo a su exequipo, al que cree que puede ganar si saben "sufrir" y jugar bien y, de paso, aprovechar el "calor" de la afición en el Estadio de la Cerámica.

"¿Especial? Qué va, en absoluto. Es un partido más. La realidad es que el Barcelona a mí siempre me ha gustado, no engaño a nadie y todos sabemos que la filosofía que mantiene el club, con entrenadores como Xavi, siempre me ha gustado y soy admirador", manifestó en rueda de prensa.

No obstante, ve a su 'Submarino amarillo' listo para ganar. "Pero hasta ahí. Ahora nos vamos a enfrentar y trataremos de ponernos a su altura y ganar al Barça", se sinceró el técnico cántabro, que no vivió su mejor época en un banquillo en el Camp Nou.

Este duelo les llega tras caer ante Rayo Vallecano y Elche, por lo que el Villarreal necesita recuperar sensaciones. "En el último partido las sensaciones no fueron buenas. Es verdad que tenemos que limpiar esa sensación porque influye en el estado de ánimo. En estos partidos te motivas de forma especial, no va a influir lo que pasó en Elche pero necesitamos superar estos dos partidos perdidos con una victoria", reconoció.

Por lo menos, quiere salir del choque con "sensación positiva". "Estamos en condiciones de hacer un buen partido e incluso ganarlo, pero vamos a jugar contra un rival extraordinario que está en un momento espectacular, todos somos conscientes de las dificultades que va a tener sacarlo adelante", ahondó en la idea.

"El Barça es el equipo que más corre sin balón. Es un dato significativo en un equipo con ese potencial ofensivo y de su calidad. Siempre van a apretar hacia adelante, siempre están activos, no hacen repliegue bajo. Ahí están los kilómetros y alta intensidad que hacen, sobre todo cuando no tienen balón. Y es el equipo menos goleado de LaLiga", avisó sobre la dificultad del rival.

De todos modos, confía en que La Cerámica sea diferencial. "El ambiente va a ser extraordinario porque es un partido que va a ser atractivo. Espero que sea otro gran partido y que podamos disfrutar del juego y en nuestro caso de la victoria, también. Para eso vamos a sufrir y vamos a necesitar el calor de la afición", manifestó.

A nivel de objetivos a largo plazo, repitió que quieren estar en puestos europeos, en una Liga muy igualada. "Quizá solo el Barcelona es capaz de marcar diferencias tan claras, en el resto hay una igualdad tremenda. Ganar un partido es muy difícil para todos. Esta pretensión de estar arriba y mantenernos en posiciones altas es la que nos interesa. Lo importante es llegar al final en esas posiciones y llegar fuerte para dar el empujón para meterte en Europa", valoró.

Para ello será necesario dejar atrás el juego visto en algunos lances del partido ante el Rayo. "Perdimos la posición y fuimos a remontar más con el corazón que con la cabeza. Se llega más lejos pensando con cabeza que con el corazón. A veces nos equivocamos porque no leemos bien lo que tenemos que hacer. Con el tiempo se puede ir mejorando estos aspectos", matizó.

Por último, dejó abierta la puerta a que Gerard Moreno pueda jugar el domingo contra los blaugranas. "Vamos a ver, Gerard tiene pequeñas molestias que vamos a ver cómo evolucionan de aquí al partido. Contamos con él pero no podemos confirmarlo al cien por cien, veremos el sábado cómo viene. Hasta la alineación no sabremos qué puede pasar", respondió.