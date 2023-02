Una modelo demanda a Harvey Weinstein después de que su testimonio condujera a su condena

LOS ÁNGELES, 10 (DPA/EP)

Una modelo italiana cuyo testimonio llevó a un jurado de Los Ángeles a declarar a Harvey Weinstein culpable de violación en diciembre ha presentado este jueves una demanda civil contra el otrora productor de Hollywood.

La mujer, identificada con el pseudónimo Jane Doe 1, ha demandando a Weinstein por agresión sexual y por infligir intencionalmente angustia emocional, mientras que ha denunciado a "otras partes no identificadas" por negligencia, según ha informado la agencia DPA.

En la denuncia, los abogados de la víctima han esgrimido que si las partes no identificadas hubieran "cumplido con sus deberes y responsabilidades", la demandante no habría sido "agredida o violada".

"Harvey Weinstein ha sido condenado por violar a Jane Doe 1. Su demanda busca recuperar una compensación de él por la horrible violación que soportó y todos los problemas que ha sufrido durante los últimos diez años debido a esa violación", ha relatado el abogado Dave Ring, ha recogido la citada agencia.

Según la demanda, Weinstein, de 70 años, agredió a la mujer en el hotel en California tras un festival de cine en 2013. La mujer conoció al exproductor en un evento pero regresó sola a su habitación. Weinstein se presentó en el hotel "sin previo aviso" y la llamó desde la recepción o el vestíbulo y le exigió que le dijera el número de su habitación, a lo que ella se negó.

Aun así, Weinstein apareció en su puerta y "se abrió paso a la fuerza en la habitación", donde la mujer fue agredida.

"Me agarró del pelo y me obligó a hacer algo que no quería hacer", dijo la víctima de manera anónimo a 'Los Angeles Times' en 2017. "Luego me arrastró al baño y me violó a la fuerza", añadió.

La mujer denunció la agresión al Departamento de Policía de Los Ángeles en 2017 en medio del inicio del movimiento 'me too'.

Luego de un juicio que duró semanas, Weinstein fue declarado culpable de violación forzada, cópula oral forzada y penetración sexual con un objeto extraño en relación con el incidente.

"Harvey Weinstein destruyó para siempre una parte de mí esa noche. Nunca recuperaré eso", dijo la mujer en un comunicado luego de la condena. "

Weinstein actualmente cumple una sentencia de prisión de 23 años debido a una condena de 2020 por violación y agresión sexual en Nueva York.

Se enfrenta a una sentencia de 24 años de prisión en relación con la condena del condado de Los Ángeles. No se puede cumplir hasta que su sentencia de Nueva York se cumpla en su totalidad.