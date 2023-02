Uzuni coloca al Granada en ascenso directo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Granada se hizo fuerte en casa para imponerse (2-0) al Tenerife en el Nuevo Los Cármenes, gracias a un doblete de penalti del delantero albanés Myrto Uzuni, para colocarse, momentáneamente, en puestos de ascenso directo a Primera División y acabar con la racha de un conjunto canario que encadenaba 8 encuentros sin perder, en la jornada 27 de la Liga SmartBank.

El conjunto que dirige Paco López volvió a hacer de su casa un fortín para sumar la cuarta victoria seguida y mantener el invicto en Los Cármenes. El cuadro andaluz, que salió al terreno de juego lanzado, no tardó en encontrar el premio del gol en forma de penalti. Cumplido el minuto 5 Sergio González derribó al albanés dentro del área, que no falló desde los once metros para firmar su gol número 16 esta temporada.

Aunque el equipo tinerfeño no desistió en su empeño, teniendo incluso el empate antes de llegar al descanso en las botas de Teto, la zaga local y sobre todo Raúl Fernández se hicieron grandes en la segunda para echar el cerrojo a su portería. El conjunto chicharrero acabó encontrando el premio del gol por medio de Elady, pero el colegiado, previo aviso del VAR, lo acabó anulando por fuera de juego.

Finalmente, Uzuni volvió a aparecer en el 82' para, otra vez de penalti, firmar la sentencia. Sergio González, que tampoco estuvo acertado en la acción del primer tanto, tocó el balón con la mano dentro del área y el colegiado señaló la pena máxima. Aunque Juan Soriano le adivinó el lado de lanzamiento al albanés, la potencia del golpeo hizo el resto.

--JORNADA 27.

- Sábado 11.

Zaragoza-Alavés 16:15.

Mirandés-Villarreal B 18:30.

Levante-Andorra 18:30.

Las Palmas-Lugo 21:00.

- Domingo 12.

Albacete-Málaga 14:00.

Oviedo-Burgos 16:15.

Eibar-Cartagena 18:30.

Sporting-Huesca 18:30.

Ibiza-Ponferradina 21:00.

- Lunes 13.

Racing-Leganés 21:00.