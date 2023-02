“Fidel Castro fue un gigante, un visionario”: AMLO

El Diario Oficial de la Federación publicó hace unas horas el decreto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en donde anunció la condecoración a su homónimo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por sus méritos y acciones en favor del país.

Una de las finalidades del mandatario mexicano fue dar a conocer que con la ayuda del país centroamericano, el actual gobierno pretende “tener médicos no solo entre semana, sino todos los días, las 24 horas para garantizar el derecho del pueblo a la salud”, mencionó desde Campeche.

Presidente de México Andrés Manuel López Obrador en Campeche (Captura de pantalla/Redes sociales)

Ya en el estado sureño, Andrés Manuel aseveró que en el tema de salud, “lo primero es que estén bien las instalaciones, en buen estado y que no fallen en nada. Tener el equipo necesario para combatir eficazmente las enfermedades”.

“Lo segundo es que no falten lo medicamentos, ese es un problema que estuvo muy presente en años pasados, lo sigue siendo pero en menor medida. Antes no se podía comprar medicinas en el extranjero, la ley no lo permitía, tuvimos que cambiar el marco jurídico, enfrentar intereses muy poderosos (...) pero ya tenemos comprada prácticamente toda la medicina para este año y para el otro”, aseveró.

También puedes leer: Favor con favor se paga: Presidente de Cuba es condecorado en México con Águila Azteca.

“Cuanta razón tenía el comandante Castro”, indicó casi al final del discurso, “mientras los neoliberales estaban impidiendo que se formaran médicos, en Cuba estaban impulsando la formación de médicos y el que se consolidara, uno de los mejores sistemas de salud de mundo”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue condecorado con la distinción mexicana en Campeche (Captura de pantalla/Redes sociales)

“Eso no lo hace un solo hombre de Estado, eso lo hace un hombre de nación; un visionario, un gigante al que le rendimos un homenaje por esa gran obra que han continuado ustedes (...) nunca van a poder contrarrestar la enseñanza, el ejemplo de solidaridad, que ha dejado a Cuba sus movimientos revolucionarios y dirigentes, por eso nuestro agradecimiento y gratitud”.