Menor de tres años muere ahogado en una guardería de Chiapas

Más de 50 personas, entre familiares y amigos, marcharon la noche del viernes en Tuxtla Gutiérrez para exigir justicia y que no haya impunidad por la muerte del niño Damián Estrada Moreno, de tres años de edad, quien falleció el martes, presuntamente ahogado en la alberca de la guardería denominada Piguin & Babe, ubicada en la zona poniente de esta ciudad.

Cristel Ramírez, tía del infante dijo que la exigencia es que se haga justicia; “no queremos venganza”. Asimismo, señaló que para que casos como el del pequeño no vuelvan a ocurrir los centros educativos “deben tener seguridad y los protocolos de protección civil”.

“Damián Estrada Moreno ya no está con nosotros, y lo que queremos es justicia. Que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. Que no quede impune”, afirmó en entrevista.

“Justicia para Damián”, “no a la impunidad” y “gobierno, escucha, los niños son primero. Este es un grito de justicia”, exclamaron los más de 50 manifestantes, entre familiares y amigos en la marcha motorizada del puente de Colores al parque Bicentenario, en la zona poniente .

“Esperamos que las autoridades hagan su trabajo para que haya justicia. Deseamos que se escuchen nuestras voces. Que no vuelva a pasar esto. No queremos que otros padres sufran como están sufriendo ahora los padres de Damián”, enfatizó Cristel .

Roberto Reyes, tío también de Damián , expresó que “no se vale que por una irresponsabilidad haya fallecido el niño y sobre todo que (los directivos de la guardería) hayan dicho que se bronco aspiró cuando realmente se ahogó en la alberca”, subrayó.

Directora entrega al menor ya muerto y “mojado”

“Los padres del niño están “desechos” y los dueños (de la guardería) no hacen absolutamente nada para acercarse a ellos”, reclamó.

Agregó que se pudo evitar la muerte del niño. ¿Cómo es posible que en una guardería tengan alberca y no cuenten con las medidas necesarias de seguridad para que no sucediera lo que pasó? No es posible que estén funcionando como si nada”, cuestionó el familiar.

Luego, afirmó, los directivos de la guardería al inicio pretendieron ocultar la verdad de los hechos. Es decir, que “no quieren aceptar lo que realmente pasó. Cerraron las puertas y no permitieron ver lo que pasó”.

Reyes dijo que el lamentable suceso se pudo haber evitado. “Es una irresponsabilidad, pero que las autoridades investiguen como debe de ser”.

Los familiares de Damián dijeron que el martes les entregaron el menor “todo mojado”, por tanto presumen que éste había caído en una alberca y se ahogó.

Amparo Moreno, la madre del pequeño, dijo que su niño “ya estaba muerto cuando lo llevaron; la directora Brunet me dijo que el niño se había salido del área del recreo y que se había caído a la alberca, pero no sé, eso no debió haber pasado”, lamentó.