Fernando Savater carga contra la ley Trans, "basada en mentira biológica", la del 'sí es sí' y pide "cambiar a Sánchez"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El filósofo Fernando Savater ha cargado este sábado contra la ley Trans, que ha calificado como una "degollina para la educación basada en una mentira biológica", así como contra la ley del 'solo sí es sí', respecto a la que ha criticado que se iguale el abuso con la agresión, y ha calificado de "obligación" el cambio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "alguien mejor".

Así lo ha trasladado el ensayista y escritor, durante un coloquio con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la celebración de la última de las jornadas del PP de Madrid bajo el título 'Madrid, escuela de libertad', que ha tenido ocasión en el Centro Cultural Sanchinarro.

Considera que "hay leyes que parece que quieren volver como un calcetín la forma de vida de los ciudadanos españoles", y pese a que "los ciudadanos van cambiado su forma de vida", esto "no se hace de un día para otro", sino que una cosa son "transformaciones graduales, y otra que por decreto se diga que hay que vivir de forma distinta".

Ha incidido en que "hay una serie de leyes contrarias a la convivencia" y ha alertado de que pese a que "un día se esté libre de este Gobierno, cosa que sería de desear, esas leyes seguirán funcionando".

ABUSO Y AGRESIÓN

"Esta ley del 'sí es sí' no es la peor. Todos sabemos que aunque mañana se cambie, se rectifique, continuará liberando violadores, y los efectos de la aplicación de la sedición, la ley Trans, que es una verdadera degollina para la educación. La primera obligación no es cambiar a Sánchez por alguien mejor, sino cambiar esas leyes por otras mejores", ha abundado.

Según ha explicado el también Premio Planeta, "la idea de que una agresión y un abuso son lo mismo, es como decir que un pato y un rinoceronte son animales, pero no son lo mismo". En este punto, ha ilustrado que "un abuso es alguien que se extralimita por haber bebido, y se comporta de forma indecorosa con una mujer o un hombre, y otra un tío que espera en la escalera con un cuchillo a que venga la vecina".

"MENTIRA BIOLÓGICA"

Respecto a la ley Trans, Fernando Savater ha abogado por "respetar al diferente, a la minoría" pero que "porque sea diferente a la mayoría, no hay que convertirla en que eso es mejor que la mayoría, o es recomendable". "No se puede convertir anomalía en parte de norma", ha precisado a renglón seguido.

En este punto ha explicado que "la ley Trans se basa en una mentira biológica" y que este "error biológico se va a transmitir a los niños con consecuencias graves" porque "es transmitir una idea antropológicamente falsa" y "jugar con una cosa muy peligrosa, sobre todo porque luego hay todo un negocio sobre eso", como por ejemplo que "alguien que quiere hacer su transformación se convierte en reo de las farmacias para toda la vida".

"ABSURDO" HABLAR DE MEMORIA HISTÓRICA

El filósofo vasco ha calificado de "un poco absurdo hablar de memoria histórica". También ha criticado ley de Protección Animal, pues "no es verdad" que sean equiparables a las personas. "Los animales, que sienten dolor, que deben ser tratados no como cosas, al ser seres sintientes, no es verdad que sientan como los seres que pueden proponer proyectos, futuro... no es verdad", ha precisado.

Savater ha defendido que "se pueden hacer medidas para no exprimir a los animales como si fueran manzanas, pero no se puede decir que da lo mismo salvar la vida de un perro que salvar la vida de un niño".

Ha ilustrado esta afirmación con un ejemplo. "Imaginemos que vamos por un bosque, y en un árbol hay un nido con un pajarito. Echa a volar y se cae, y queda expuesto a una serpiente. Una persona coge al pajarito, lo vuelve a poner en el árbol, y ya está. Eso es un acto que puede ser elogiable. Pero si en vez de ver un pajarito veo a un niño recién nacido, no puedo elegir entre ayudar al niño o no. La diferencia de la moral cuando se refiere a un animal o una persona, a un animal lo puedo tratar con una forma u otra de suavidad o cariño, no tengo obligación moral, pero si es una persona, sí. Esto parece que hay gente a la que no le entra", ha concluido.

AYUSO ALERTA DE HACER DE LO PERSONAL, GENERALIDAD

Por su parte, la presidenta madrileña ha sostenido que a la vez que "esa erosión institucional" hay "una transformación ideológica que pretende a través del desincentivo, de la desunión, ir poco a poco moviendo a la sociedad hacia un terreno". "Esto es un proceso que se acelera con estas leyes pero que forma parte de un plan mucho más amplio que desestabiliza democracias, que rompe el diálogo y que impregna sobre todo, como un cañón, en las nuevas generaciones", ha remarcado.

Para Ayuso, cada vez hay "sociedades más pequeñas" y "menos plurales" que las de antaño y "las nuevas generaciones están en medio de una "transformación absoluta, un choque generacional", que se ha acelerado con la digitalización.

Esto lleva a que haya "menos diálogo social" y a que los jóvenes estén mucho "más tiempo solos y presos de esa forma totalitaria de imponer ideológicamente cosas". En este punto, ha defendido que hay que realizar reformas "sin ninguna duda de todas estas leyes", como por ejemplo de "la Ley Trans" y de todas aquellas que "partieron supuestamente de buena fe pero están teniendo un efecto perverso" que hay que saber "equilibrar".

Sobre la Ley Trans, Ayuso ha hecho hincapié en que "todo parte del momento en el que hace política o hace ley quien lleva a la generalidad una cuestión personal". "Si uno entra en política llevando por bandera su causa personal no acabará siendo la causa de todos. Creo que cuando se legisla, cuando se gobierna, se tiene que gobernar para todos. Uno tiene que verlo con las gafas generales", ha señalado.

En este sentido, ha insistido que "muchas de estas leyes han sido fruto de desajustes y desarreglos" de épocas pasadas "donde no se respetaba ser diferente se provoco mucho agravio y mucho daño" y, a su parecer, "muchas personas que nacieron secuestradas en un cuerpo distinto nunca recibieron ni atención ni respeto" por lo que tuvieron que vivir de manera "muy dura".

CENSURA QUE SE EMPUJE A CAMBIAR DE VIDA

La jefa del Ejecutivo madrileño ha considerado que ahora "han visto una posibilidad de hacer desde ese agravio y desde ese maltrato" normativas que "se han ido al lado contrario" y que ahora están provocando que se haga "general lo que no lo es".

"Ahora nos encontramos en un atolladero, en un momento en el que vamos a tener que saber, yo creo, las autoridades, cada uno desde sus responsabilidad, tomar decisiones para que nunca más ocurra que alguien sea perseguido por ser diferente pero que también se respete qué familias quieren hablar de qué cosas con sus hijos y, sobre todo, ser consciente de que daño puedes causar cuando en la adolescencia empujas a la persona a ser lo que tampoco es", ha trasladado.

Ayuso ha hecho hincapié en que "a muchos jóvenes", sobre todo llegada la adolescencia, "se les dice cambia de vida". "Te empujo y cambia de vida... y una cosa muy curiosa que estamos detectando es que este proceso pasa más de hombre a mujer que al revés, porque muchas mujeres, niñas en la adolescencia, entienden que siendo hombres la vida les puede ser más fácil", ha sostenido, al tiempo que ha apuntado a que "una de las grandes perversiones" de estas leyes es que "invisibilizan a la mujer".