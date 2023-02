Las mujeres representan el 36% del alumnado STEM cuando en general suponen el 56% de matriculadas, según el Ranking CYD

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Las mujeres representan el 36% del alumnado en las titulaciones del ámbito STEM, cuando en general suponen el 56% de las matriculadas en la Universidad española, según los datos del Ranking CYD.

Por ámbitos de conocimiento: Biología (62%), Química (55%) y Arquitectura (50%) son los que tienen mayor presencia de la mujer en las aulas mientras que Ingeniería Informática (14%), Ingeniería Mecánica (17%) e Ingeniería Eléctrica (19%) son los que menos matriculadas tienen.

En este sentido, la ingeniera informática y directora del Campus Innova UDC, Susana Ladra, ha subrayado, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra este 11 de febrero, que en la diferencia de cifras de mujeres matriculadas en Ingeniería Química o Biología respecto a la de otras ingenierías "podría influir la falta de conocimiento previo".

"Química y Biología son disciplinas que se imparten en secundaria, por lo que son conocidas, mientras que las ingenierías son disciplinas muy desconocidas. Existen estudios que indican que los chicos suelen ser más lanzados a la hora de afrontar nuevos retos mientras que las chicas prefieren la garantía de disciplinas que conocen y en las que saben que son buenas", ha manifestado.

El Informe CYD 2021/2022 constata la baja presencia femenina en tecnologías de la información y comunicación (TIC) y en matemáticas, en comparación con la Unión Europea. En España las mujeres no llegan a representar ni el 14% de los estudiantes de grado en las TIC, 5,5 puntos por debajo de la UE, mientras que en matemáticas representan en grado el 35,6% (41,4% en la UE) y en máster el 24,4% (51,7% en la UE).

El estudio recomienda focalizar las acciones para incrementar la presencia femenina en áreas STEM, especialmente en TIC y matemáticas, ámbitos sobre los que pivotan los perfiles profesionales del futuro y con gran demanda de trabajadores de alta cualificación.

También advierte de que el ámbito de la Ingeniería Informática ha visto descender el porcentaje de egresados en general y el de mujeres en particular. La investigadora y docente Susana Ladra alerta de la creciente brecha de género en estos estudios.

"En mi promoción éramos más de un 30% de mujeres. Creo que hoy en día los estereotipos asociados a las profesiones están incluso más arraigados en nuestra sociedad que hace 10 o 15 años. Es algo social, cultural y no es una situación ideal; la profesión necesita mujeres. Las mujeres no deben cerrarse ante esta profesión tan apasionante y con tanta necesidad de profesionales", ha defendido.

Por ello, la docente propone incorporar asignaturas de informática, programación y pensamiento computacional de forma obligatoria en la Secundaria para aumentar el conocimiento sobre esta materia y "acabar con los estereotipos negativos que hacen que ésta sea poca atractiva, especialmente entre las chicas".

MUCHOS EJEMPLOS DE MUJERES PERO NO SUFICIENTEMENTE VISIBLES

Para la rectora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y matemática y economista, Eva Ferreira, "existen muchos ejemplos de mujeres, pero quizá no son suficientemente visibles o están interiorizados en la cultura social".

"Existen muchas vocaciones de mujeres en las TIC que no llegan a buen puerto por falta de información o porque ésta no ha sido lo suficientemente amplia. Debemos conseguir que en todos los entornos no se produzcan sesgos indeseables. Hay que proporcionar buena información porque sólo con ella es posible una decisión verdaderamente libre", ha apuntado Ferreira.

Por su parte, la ingeniera informática y Academic Sector Leader de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, Pilar Villacorta, ha destacado el esfuerzo que se está realizando en diferentes etapas educativas para acercar las STEM a las y los estudiantes.

"El asesoramiento para la elección de rama que se da en la mayoría de los centros al finalizar la ESO es un buen paso, sería muy interesante sistematizarlo también al finalizar el Bachillerato", ha precisado Villacorta, destacando también iniciativas privadas como STEM en Femenino, que promueven desde IBM.

MEDIDAS PARA PROMOVER LA CARRERA DE LA MUJER EN INVESTIGACIÓN

A medida que la mujer avanza en su carrera profesional en la universidad, es decir que tras su graduación hace un doctorado, es profesora e investigadora y llega a lograr una plaza de catedrática, su presencia es menos representativa.

Analizando los datos en el ámbito de las STEM: las tesis leídas por mujeres representan el 37%, el personal docente y de investigación (PDI) femenino supone un 30% y las profesionales que han obtenido la plaza de catedráticas son el 23% del total.

Según datos de la ONU, las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas. Su trabajo está poco representado en las revistas de alto nivel y a menudo no se las tiene en cuenta para los ascensos.

La organización internacional expone que las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que los hombres y, aunque representan el 33,3% de todos los investigadores, sólo el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres. En campos como la inteligencia artificial, solo uno de cada cinco profesionales (22%) es una mujer.

En España, según los datos del estudio sobre la situación de las jóvenes investigadoras realizado por la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, el personal investigador joven está compuesto por un 52% de hombres y un 48% de mujeres, pero ellas abandonan la carrera científica en proporciones mayores que ellos, especialmente en las áreas STEM.

El estudio concluye que los ámbitos STEM, sobre todo ingeniería y tecnología, necesitan de más talento joven femenino y que en tecnología e ingeniería se concentra solo un 6% del total de jóvenes investigadoras, algo que se reproduce también al nivel global de estas áreas, ya que sólo son el 7% del total de investigadoras, frente al 15% del total de investigadores.

La conciliación se apunta como uno de los obstáculos fundamentales de la carrera científica e influye de manera determinante en la retención del talento femenino.

PRESENCIA EN IBEROAMÉRICA

En Iberoamérica, el 58 % de las personas que finalizan sus estudios de grado y maestrías son mujeres, pero estas solo representan el 44% de quienes se dedican a la investigación científica, según los principales datos del 'Informe de coyuntura Número 14 sobre el papel de las mujeres en la ciencia iberoamericana', que se desprende de 'El estado de la ciencia 2022', un estudio publicado recientemente por el Observatorio de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la OEI, en colaboración con la Unesco.

En la región, según el informe, la proporción de investigadoras en los campos de ingeniería, tecnología y ciencias agrícolas se encuentra por debajo del 40% en todos los países. Asimismo, el 45% de las publicaciones científicas iberoamericanas contaron con autoras mujeres entre sus firmantes, lo que muestra un sesgo de género si se tiene en cuenta el área del conocimiento que se investiga.

Así, disciplinas como enfermería están fuertemente feminizadas con un 63% de artículos con participación de mujeres. Por el contrario, en las áreas de conocimiento comúnmente conocidas como STEM su participación es mucho menor. En matemáticas sólo el 25% de los artículos cuentan con autoras mujeres; en física y astronomía el 30%, y en ciencias de la computación el 29%.

El informe advierte de la gran disparidad que existe entre los países de la región en cuanto al acceso de las mujeres a la educación superior. Por ejemplo, en Chile, el 53 % de la población femenina accede a carreras de educación superior, mientras que en Honduras el 17% de la población femenina lo hace.