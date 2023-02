Clara Lago y Antonio de la Torre recuerdan a Carlos Saura antes de la gala: "Le daremos el lugar que se merece"

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

De este modo, la figura de Saura --que falleció este viernes, un día antes de recibir este reconomiento-- ha sido recordada con cariño por ambos actores. "Sabemos que estaba mal y que tenía una edad y cuando alguien tiene una edad y te dicen que está malito, sabes que en cualquier momento algo puede pasar... Le daremos en la gala el lugar que se merece", ha afirmado De la Torre, quien ha recordado que era "muy buena persona, muy tranquilo, con las ideas claras".

"Yo personalmente no lo conocía pero queda su legado. Me da pena que no haya podido vivir el homenaje que ya de por sí se le iba a hacer", ha asegurado la actriz. "Es uno de los grandísimos referentes que, si pudiera opinar, no querría que todo girara sobre él", ha añadido Lago.

La actriz también se ha pronunciado sobre el protocolo antiacoso puesto en marcha por la Academia de Cine tras las recientes denuncias de agresión sexual en los Premios Feroz. "Me parece muy bien; esto lleva sucediendo desde hace tiempo pero ahora se sabe más y está bien que haya un prototolo y q haya personas en la sala por si alguien se siente incómodo, que pueda denunciar", ha asegurado Lago al ser preguntada al respecto.

"LA GALA ES ALGO DINÁMICO"

Por otro lado, preguntados por cómo han preparado la ceremonia, De la Torre ha reconocido que "la muerte de Saura ha trastocado todos los planes que se iban haciendo". "Estamos viviendo la experiencia de que una gala es algo dinámico", ha afirmado.

De la Torre ha vuelto a señalar que "la gala tenía su homenaje --en alusión a Carlo Saura-- pero es algo vivo. En 24 horas no se puede remontar la gala entera, pero sí recolocarla para darle el lugar que merece", ha apostillado.

"Este señor es un payaso; me lo he pasado bien y estoy muy agradecida", ha bromeado por su parte Lago.