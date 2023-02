Un líder religioso judío asegura que el terremoto de Turquía y Siria es "justicia divina"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El rabino ha publicado una columna en el periódico conservador religioso 'Olam Katan' en el que compara el terremoto con la muerte de las fuerzas egipcias en el mar Rojo durante el Éxodo judío recogido en el Antiguo Testamento.

"No cabe duda de que quienes hubieran visto a los egipcios ahogándose en el mar (...) habrían intentando salvarles, pero los israelitas cantaron canciones porque sabían quiénes eran los egipcios y comprendían que quienes se ahogaban querían matar a una parte de ellos y esclavizar al resto", argumentó.

"Cantaban porque comprendían que era la justicia divina la que castigaba a los egipcios que habían ahogado a los hijos del pueblo de Isarel en el Nilo, para que todos los malvados del mundo lo vean y tengan miedo", añadió.

Ya refiriéndose abiertamente al terremoto de Siria y Turquía, Eliyahu dijo que "Dios está juzgando a todas las naciones del mundo que quisieron invadir nuestra tierra varias veces y arrojarnos al mar". "Siria ha maltratado a sus judíos durante cientos de años (...) y ha invadido Israel tres veces con la intención de asesinar y destruir", reseñó.

"Turquía nos ha difamado en todos los contextos posibles. Si Dios se nos revela y nos dice que va a juzgar a todos nuestros enemigos, debemos mirar y comprender lo que pasa a nuestro alrededor. Todo lo que ocurre, ocurre para limpiar el mundo y hacerlo mejor", remachó.

Así, ha citado un pasaje de la Biblia, del libro de Ezequiel, quien profetiza que cuando todos los judíos regresen a la tierra de Isarel "les llegará la venganza a todas las naciones que nos han hecho daño".

Algunos rabinos han criticado ya a Eliyahu, como el rabino Avraham Stav, que ha argumentado que el gozo por la muerte de los enemigos debe reservarse a los terrorista "no por los miles de niños que no nos han hecho nada y que han sido aplastados junto a sus padres".

El rabino Yehuda Gilad ha asegurado que no se puede creer las palabras de Eliyahu. "Miles de personas hechas a imagen de Dios han quedado sepultadas bajo las ruinas de sus casas. ¿Ancinanos y niños mueren en terrible agonía y nosotros debemos considerar que nos supone un beneficio?", ha argumentado, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Eliyahu, considerado cercano al ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, emplazó hace unos meses a los judíos a no alquilar o vender viviendas a personas no judías. También ha criticado la homosexualidad y la participación de mujeres en unidades de combate del Ejército.

Eliyahu es además el padre del ministro del Patrimonio, Amichai Eliyahu, e hijo del difunto Mordechai Eliyahu, quien fue rabino jefe sefardí entre 1983 y 1993.