El Gobierno de Francia defiende que la mayoría de los franceses ven "necesaria" una reforma de las pensiones

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Ejecutivo galo, Olivier Véran, ha señalado que las encuestas de opinión muestran que "una gran mayoría de los franceses considera que es necesaria una reforma", según ha recogido la cadena BFM TV.

Según Véran, "una parte de los franceses sigue movilizada porque no quiere (...) trabajar poco a poco más tiempo", un hecho que, según explica el Gobierno, no implica que no quieran reformas.

Asimismo, ha señalado que sin ningún tipo de reforma es imposible lograr "un presupuesto equilibrado en 2030", un hecho que rechazan los ciudadanos de Francia.

En este sentido, la primer ministra de Francia, Élisabeth Borne, se ha comunicado en las últimas horas con algunos sindicatos, los que le han advertido con un "endurecimiento del tono" si el Ejecutivo aprueba su proyecto "a la fuerza".

"Todos los sindicatos de todos los sectores han dicho lo mismo desde el principio". Estas movilizaciones se presentan como una oportunidad dada al Gobierno para que retire su proyecto e inicie negociaciones sobre la defensa y la financiación de nuestros regímenes existentes", ha afirmado el secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT) de la ciudad de Versalles, Matthieu Bolle Reddat.

Según Bolle Reddat, los sindicatos estarían dispuestos a "bloquear el país" si el gobierno mantiene su postura, según recoge la citada cadena.

Las declaraciones del Gobierno y de los sindicatos tiene lugar un día después de que miles de personas salieran en las calles de todo el país a protestar contra la reforma de pensiones que planea el Gobierno de Emmanuel Macron.

Unas 963.000 personas se habrían manifestado el sábado en Francia contra la reforma de las pensiones, 93.000 de ellas en París, según el Ministerio del Interior. Estas cifras son superiores a las de la manifestación del martes, cuando las autoridades contabilizaron 757.000 manifestantes en todo el país. La CGT, por su parte, afirma que hubo más de 2,5 millones de manifestantes en el país, de los cuales 500.000 se habrían citado en la capital gala.