Boadella, sobre acoso sexual: "Si se vive algo incorrecto hay que denunciar, pero al instante, no 20 años después"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Los límites son difíciles de establecer y cuando alguien se siente en una situación que no es correcta tiene que reaccionar, bien sea pegando un mamporro o denunciando al responsable. Pero al instante, no 20 años después, que eso ya sería distinto", ha señalado Boadella al ser cuestionado por las denuncias recientes de agresión sexual en los Premios Feroz.

El dramaturgo ha afirmado que en una profesión como la de actor pueden surgir estos casos porque "hay una relación entre sexos muy estrecha", animando a denunciar cuando ocurren estas agresiones. No obstante, también ha apuntado que se están atravesando unos tiempos de "ataque a la libertad" y ha puesto como ejemplo una de sus obras, '¿Y si nos enamoramos de Scarpia?'.

"Esa obra, que estrené aquí en 2019, habla de conflictos entre hombres y mujeres --establece una pugna entre un director de orquesta y dos sopranos, además de enfrentar la visión de uno con el feminismo de otras-- y nadie más ha querido contratar esta obra, porque dicen que es un tema que 'mejor no tocar'. Nunca antes me había pasado", ha lamentado, para añadir que esta sociedad "es menos libre que en los años 80 y 90".

"Yo trabajé con censura y había tabús, como la religión o el Régimen, pero eran cuatro o cinco. Ahora hay como 30 tabús y, si te pasas lo más mínimo en cualquier cosa, automáticamente eres crucificado en redes y te conviertes en un ser asocial de la noche a la mañana", ha explicado.

El homenaje a Boadella consistirá en la celebración de un ciclo de debates, la reposición de su obra 'Diva' y el estreno de una zarzuela este miércoles 15 de febrero bajo el título de 'Malos tiempos para la lírica', que es un homenaje a este género musical que "está en un momento de caída".

El actor catalán reconoce que a lo largo de su trayectoria ha podido vivir "casi 18 años con momentos de gran felicidad y una utopía para el teatro". "Eran tiempos mejores que ahora desde el punto de vista de la libertad y la creación", ha defendido el creador, quien se considera un autor de "teatro del arte, con la palabra cantada".

"Mi obra ha tenido derivaciones políticas importante, llevándome incluso a un consejo de guerra y a un enfrentamiento con nuestra propia tribu en Cataluña", ha destacado, para luego matizar en qué situación se encuentra ese 'enfrentamiento'. "Mi relación con la tribu es cero, vivo allí exiliado".

MADRILEÑO "EXILIADO" EN CATALUÑA

"Podría decir que soy madrileño exiliado en Cataluña, hago vida allí del jardín de mi casa al AVE y viceversa. No existe para mí, es una cosa muerta y está en un estado de decadencia total que no me interesa nada", ha reiterado Boadella --uno de los fundadores de la plataforma satírica Tabarnia en el exilio--.

Boadella ha concluido lamentando el actual estado de las artes en general. "Ni la pintura, ni la música ni el teatro pasan por momentos formidables, ya no hay un Bach ni siquiera un Strauss, que era un autor de consumo. El problema mayor de los artistas actuales es que no miran al pasado: ahora el arte es exponer en un pedestal una boñiga humana y con la música, uno la escucha diez minutos y se tiene que ir rápido a tomar un whiskey", ha concluido.