Costa Rica dice que trabajará para revocar las "sanciones" de la UE tras ser incluida en lista de paraísos fiscales

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Yo me he abocado a llamar a mis homólogos, a los cancilleres de todos estos países; con algunos he podido hablar con sus jefes de gabinete para explicar de frente la posición de Costa Rica y evitar cualquier consecuencia negativa derivada de esta situación", ha indicado el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, durante una entrevista con el programa Nuestra Voz, que se emite en Canal 2.

En este sentido, ha reiterado que Costa Rica debe convencer y hacer "creíble" a los Estados miembro que trabaja en dichas reformas fiscales. "Para que (...) nos den oportunidad hasta octubre, cuando se vuelven a reunir para poder demostrar que Costa Rica avanza en la dirección correcta", ha señalado.

Acosta se refería al plazo vencido el pasado mes de enero por el cual tendría que haber acometido dichas medidas. El ministro de Hacienda ha explicado así que el país ya trasladó en mayo a la UE que, para ello, tendría que emprender una reforma legislativa que no dependía del Ejecutivo y que, por tanto, necesitaría un plazo mayor.

"Hubo cambio de gobierno en mayo, entonces se asumía una promesa fuera de su período, y (se) le prometía a la Unión Europea que, para el 1 de enero de 2023, esa reforma estaría en vigor", ha explicado durante la entrevista, agregando que, efectivamente, Costa Rica "incumplió" dicho plazo.

En este sentido, ha puntualizado que "la no adopción" de estas sugerencias fiscales por parte de la UE provoca que los Estados miembro impongan "medidas defensivas". "Es un nombre que en lenguaje nuestro serían sanciones", ha sentenciado.