El escritor turco Zülfü Livaneli: "Hay mucha rabia contra el Gobierno por tardar en responder tras el terremoto"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"El Gobierno no ha actuado a tiempo, han tardado dos días pese a que el Ejército estaba preparado. La sociedad civil y los servicios de rescate han cumplido perfectamente, pero las autoridades tendrían que haber actuado lo más pronto posible y no lo han hecho", ha lamentado en una entrevista con Europa Press el autor de 'best-sellers'.

En este sentido, el popular músico ha achacado este retraso en la actuación de rescate al hecho de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, "está en una situación débil" y no quería favorecer la imagen del Ejército. "Creo que estamos ante el final del gobierno de Erdogan, sí", ha afirmado.

Livaneli es un personaje muy popular en Turquía, donde sus novelas se venden por miles y Netflix rueda un documental en torno a sus recuerdos para trazar una semejanza con la historia del país. Exiliado en varias ocasiones a Suecia, el escritor se ha erigido además como una figura fuerte de oposición tanto a Erdogan --con quien se enfrentó en 1994 a la alcadía de Estambul-- como a otros poderes.

"Siempre he estado en la oposición, tanto con el Gobierno como con los militares e islamistas. Es algo difícil e incluso peligroso, y además te aparta de la creación. Pero aunque uno prefiriese vivir en un país democrático en el que pudiera enfocarse en lo artístico, hay que tratar con estos problemas", ha defendido.

Es por ello que Livaneli descarta ahora mismo un nuevo exilio, a pesar de sus críticas al actual Gobierno turco. "No quiero, tengo muchos seguidores y gente que me para en la calle para pedirme cosas. Si me fuera ahora dirían 'anda, él también se va', y siento responsabilidad ante eso. No pertenezco a ningún partido y tengo una autoridad moral", ha destacado.

El escritor matiza no obstante que ese "compromiso" no es algo tan "político como social". "Ahora por ejemplo me acaban de llamar de Grecia para participar en un concierto en el Estadio Olímpico para recaudar ayuda por el terremoto. O cuando me piden participar en actos benéficos por los refugiados o por las víctimas de masacres contra civiles kurdos, participo: forma parte de mi trabajo como intelectual el defender a otros", ha indicado.

Respecto al futuro de Turquía, reconoce tener incertidumbre, a pesar de la "pésima" situación actual. "Turquía no era un paraíso antes de la llegada de Erdogan, con un ejército muy cruel y unos políticos en su mayoría corruptos, pero la llegada de éste la ha hecho peor. Es como los círculos del infierno de Dante, cada vez estamos más abajo", ha criticado.

Livaneli considera a Turquía "un país muy dividido entre tradición y modernidad", pero cree que los "valores occidentales" de una parte de la población pueden acercar a este territorio a la UE. "En las últimas décadas hemos tenido Gobiernos de gente más cercana a Anatolia, más islamizada, pero la sociedad está cada vez más cansada de esa forma de gobernar", ha alertado.

Además, lamenta que siga siendo un lugar donde "siempre hay alguna razón para ocultar el pasado". "Nuestra historia reciente es muy turbulenta, como masacres a Armenia o guerras con los griegos. Todavía hoy se siguen descubriendo secretos en situaciones cotidianas y cada casa tiene una tragedia de la que no siempre se habla", ha concluido.