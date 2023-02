El PSOE asegura que su reforma del 'sólo sí es sí' busca defender la ley de Montero, que estaba "generando rechazo"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Esta ley es del Gobierno y nos sentimos concernidos con esta ley, la estamos defendiendo", ha asegurado durante la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces de la Cámara baja.

López ha señalado que la propuesta de su partido habla de "unos aspecto penales que han tomado una deriva que no se quería", pero ha señalado que "el resto de la ley es buena". Es por eso que ha llamado a "arreglar eso que no está tan bien" y que "el Gobierno pueda presentarse con una ley en su conjunto buena".

"Esta ley está generando rechazo y lo sentimos mucho, porque es una muy buena ley, y lo que queremos evitar es eso, y por eso hemos presentado una propuesta para cambiar esos aspectos penales no deseados y dispuestos a oír hablar de negociar, pero con propuestas, no solo con palabras", ha declarado.

Además, y en respuesta los partidos que reclaman un acuerdo entre los socios de Gobierno para llevar a cabo la reforma, ha indicado que "después de tantas declaraciones como se han hecho" sobre la Ley del 'solo sí es sí', "quien más quiere a la ley" es el PSOE. "Porque queremos que la gente quiera la ley", ha apuntado.

TRAMITACIÓN SIN URGENCIA

López ha criticado que no se haya querido tramitar por la vía de urgencia esta reforma que, según ha indicado, tiene su urgencia en su intención de "parar la sangría, la alarma que se está generando por las rebajas de condenas y la excarcelación" de agresores sexuales "antes de lo que les hubiera correspondido con las penas anteriores".

"Estamos hablando de tomar en consideración una iniciativa que quiere que en este país tengamos la mejor ley posible para garantizar la libertad sexual", ha declarado, antes de añadir que "tomar en consideración" un texto como este "no sería una mala noticia para nada".

El portavoz parlamentario socialista ha considerado "sorprendente" que los miembros de Podemos de la Mesa no apoyaran, no ya la urgencia, sino la toma en consideración del texto y ha reconocido que esto "no había pasado nunca". Aún así, ha rechazado entrar al juego de hacer declaraciones y enfrentarse entre miembros del Gobierno. En este sentido, ha explicado que PSOE y Podemos "se sientan todos los días", tanto en el Consejo de Gobierno como en el Congreso.

López ha defendido que, en este caso, sea el PSOE quien tenga la propuesta y que, a partir de ella, se inicien las negociaciones o se hable si hay otra propuesta. "Queremos mejorar la ley y queremos buscar el acuerdo con todos los que quieren la ley", ha señalado.

En cuanto al ofrecimiento por parte del PP de sus votos para sacar adelante esta reforma, López ha recordado que los 'populares' "no quieren esta ley" puesto que votaron en contra de la misma y, por eso, les ha pedido que "no les vengan con cuentos". A su juicio, el PP "está en contra de cualquier ley que suponga un avance en los derechos y libertades de las mujeres".