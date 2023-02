El PSOE no logra apoyo en el Congreso para adelantar su reforma de la ley del 'sólo sí es sí' y se verá al 7 de marzo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La proposición de ley ha sido calificada sin problemas por la Mesa del Congreso y se ha aplicado la tramitación de urgencia que había pedido el Grupo Socialista, lo que implicará reducir a la mitad todos los plazos de enmiendas. No ha habido necesidad de votaciones ya que son dos tramites formales.

Una vez calificada, la Mesa ha ordenado la publicación de la iniciativa en el Boletín Oficial de las Cortes y se ha remitido el texto al Gobierno para que dé su conformidad, ya que el Ejecutivo tiene capacidad de veto en iniciativas legislativas que considere que atentan contra su autonomía presupuestaria, ya sea por exceso de gastos o por merma de ingresos.

El siguiente paso es poner fecha a su debate, y en la Junta de Portavoces el PSOE ha propuesta que sea la próxima semana, pero al no estar ni publicada ni tener todavía el visto bueno del Gobierno, necesitaba un acuerdo unánime de todos los grupos, y no lo ha conseguido.

ERC que ya había avisado que no iba a apoyar ninguna reforma sin acuerdo con el Ministerio de Igualdad ha sido la primera en oponerse y ya no ha habido necesidad de fijar más posiciones. Según Patxi López, otro grupo también expresó su disconformidad, pero no lo ha revelado.