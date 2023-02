Luis Rubiales confirma que se presentará a la reelección: "El mundo del fútbol sabe lo que hacemos"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Me voy a presentar a la reelección. Fue difícil llegar desde fuera y se lo debo al fútbol más modesto, que me vio como una persona con la fuerza suficiente para dar impulso y cambio", expresó Rubiales durante los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por DAZN, Repsol, Unicaja Banco y Loterías y Apuestas del Estado.

El dirigente lamentó con cierta ironía el "no gozar de la unanimidad o de la publicidad adecuada". "Pero el mundo del fútbol sabe lo que hacemos. Hay mucho trabajo por hacer, hemos cometido errores, pero vamos a seguir por la misma línea", aseguró, destacando el trabajo "sobre todo en el fútbol de verdad, el que merece más atención". "Nos hemos volcado, el esfuerzo que se hace es tremendo", advirtió.

Sobre su gestión, opinó que "hay mucha confusión en este país porque ven a la RFEF como un ente público". "No recibimos una subvención del CSD, que sería en torno a 20 millones y no hemos querido pedirla nunca. Por primera vez en 20-30 años, esta federación ha recibido una ayuda directa con carácter finalista para el Mundial porque se ha visto que uno en España generaría miles de millones de euros, entre 20.000 y 30.000 millones para nuestro país, Portugal y Ucrania", detalló el dirigente.

Ahora, la RFEF sólo está superado por la FA inglesa en cuanto a ingresos, algo que ha supuesto "un trabajo duro". "Hemos construido una base sostenible y estos números positivos han redundado en el fútbol más modesto", indicó.

Luis Rubiales se refirió también al futuro de la Primera RFEF, que podría cambiar su formato actual, y advirtió que "si hay alarma es porque hay quien quiere venderlo así". "Nació como una categoría experimental, no se engañó a nadie y si funcionaba, bien, y si no, se volvería en tres o cuatro años al modelo anterior. Todos los clubes están informados y quien vea en esto una alarma no está trasladando la verdad", remarcó.

El exjugador se mostró crítico con que 16 clubes hayan "filtrado" una carta cuando ellos se comunican con los equipos "antes que con nadie" y aseveró que su organismo "no intenta implantar" nada. "Lo que no podemos hacer es poner 'veintitantos millones para 40 clubes y que generen deuda, no lo podemos consentir. Hay diferentes opciones sobre la mesa y antes de acabar la temporada se tomará una decisión, pero digo para la temporada que viene", explicó.

En este sentido, confirmó que ya se ha producido una votación entre los clubes y que "es falso que 20 estén en contra del control económico". "La inmensa mayoría está a favor y que sea la RFEF la que lo implante. Nuestra obligación es la de escuchar a clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros", resaltó el mandatario.

DEFENSA DEL ESTAMENTO ARBITRAL Y LA RELACIÓN CON LA LIGA F Y AFE

Sobre el estamento arbitral, Rubiales recordó que desde la llegada del VAR "los errores son menores" y que "a veces se cometen" y que en otras ocasiones "se venden aciertos como errores". "Hay poca tolerancia al error en la afición y en los medios, pero esto no es exclusivo en España, ha pasado en la Premier y en Italia", apuntó.

"Los dirigentes deben estar a la altura y no fue exagerado que los árbitros pidiesen disculpas", añadió sobre la polémica generada en el Cádiz-Elche con el gol previo fuera de juego que significó el empate visitante. "Hay un cuerpo especializado en VAR y se cometió un error en la puesta en marcha del protocolo. Él (Iglesias Villanueva) quiso disculparse, pero nuestro cuerpo de élite arbitral es el número uno del mundo, se equivoca y también acierta mucho", puntualizó.

El presidente de la RFEF replicó también a su homóloga de la Liga F, Beatriz Álvarez Mesa, que habló en su momento de que el recibo arbitral que les habían pasado era de 14.000 euros y no de 4.000. "No es serio hablar de recibos arbitrales, en el CSD se habló de profesionalizar a las jugadoras. La Liga F recibe mucho dinero público y la administración y los partidos políticos han empujado para dar un subvención pública a una liga profesional, no puede ser que haya para todos y no para las arbitras, que se pactó que deben ser profesionales", declaró.

"Nosotros, de manera pionera, pusimos en torno a un millón para que cobrasen una cantidad mínima y los clubes se lo ahorrasen. No podemos hablar de profesionalizar y dejar de lado a las árbitras. El recibo arbitral es para categorías no profesionales y las árbitras son profesionales", zanjó.

También fue crítico con la AFE y su actual presidente, David Aganzo. "Soy afiliado. Hicimos una gestión fantástica a nivel económica y cuando salimos dejamos 15 millones en las arcas y pasamos de 5.000 a 10.000 afiliados y todos con su fondo de pensiones. Creo que desde entonces la tesis del sindicato se ha diluido en cuestiones menores y no tenemos la relación que deberíamos tener porque hay un ente que subordina a otros más pequeños. No sé si por dinero o por poder, pero AFE ha perdido esa parte de referencia de estar con los y las futbolistas, hay fuegos de artificio para sumarse a campañas", opinó.

Por otro lado, Rubiales fue positivo con la nueva Ley del Deporte que "conjuga avance con mesura". "No se ha querido ir de estrella y se ha mantenido lo mejor de una ley que vertebró el deporte español muchos años. Ha corregido algunas cosas, quizá no al cien por cien, como el TAD, que sólo existe en España y quizá en Venezuela, y al que se le han quitado competencia sancionadoras", manifestó.

"Desde la rigidez del texto ahora tenemos que trabajar todos en la parte reglamentaria pare crear un disenso pactado. Estoy ilusionado con que va a mejorar mucho, ahora hay que ponerse en los fogones a cocinar esos reglamentos", concluyó.

Finalmente, el mandatario mostró su satisfacción con "el buen trabajo de todos los departamentos" de la RFEF. "Los directores que tenemos no tienen horarios y se entregan en cuerpo y alma. Deberíamos mirarnos más a nosotros mismos y dotar a sus magníficos directores de más recursos", concluyó.