Moldavia cierra temporalmente su espacio aéreo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"En este momento el espacio aéreo de la República de Moldavia está cerrado, estamos a la espera de la reanudación de los vuelos", ha informado la aerolínea Air Moldova, quien ha pedido a los pasajeros que se vieran afectados que "mantengan la calma" y sigan las instrucciones de los trabajadores del aeropuerto.

La restricción estará vigente hasta las 16.00 horas, hora local, según ha precisado el portal de noticias Unimedia, tras la confirmación de la portavoz del Aeropuerto Internacional de Chisinau, Rodica Rusu.

Por el momento no se ha dado más información sobre las circunstancias que han motivado esta decisión. Rusia ha rechazado las acusaciones de Moldavia, que consideran que "no se sostienen" y que no son más que "antiguos trucos de Estados Unidos y otros países de Occidente" para "justificar sus propias acciones ilegales".