Retiran solamente 25% de anuncios espectaculares en azotes de CDMX

En la Ciudad de México se han retirado solamente el 25% de anuncios espectaculares en azoteas, es decir, 300 de mil 200 que se tienen registrados en el padrón de 2022, faltan 900 anuncios por retirar para junio de este año, es decir, 5 anuncios por día, como se comprometió el Gobierno de la capital.

Jorge Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU), explicó que de estos anuncios que se tiene registrados en la Gaceta capitalina es una cifra parcial, porque solo se están contabilizando los anuncios que están en la lista de reordenamiento, pero hay una cifra igual o mayor de todos los anuncios que están en las azoteas.

Negrete Vázquez recordó que la Jefa de Gobierno se comprometió a que más tardar para junio de 2023 se retirarían los mil 200 espectaculares que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la CDMX tiene censados como irregulares ,y que esta dependencia dijo que había retirado 151 anuncios envolventes hasta el mes pasado, publicidad que ya estaba erradicada en administraciones anteriores y que ahora va en incremento de más de un 300%.

Retiro de espectacular Foto: Imelda Medina/Agencia Enfoque// (Imelda Medina/Imelda Medina)

Para entender el contexto: Hay un vacío legal en la nueva Ley de Publicidad Exterior de la CDMX

“En el mes de enero solamente han retirado 10 espectaculares, en lo que va del mes de febrero no se ha retirado ninguno. No vemos como va a cumplir el Gobierno de la Ciudad con esto que había ofrecido de retirar los anuncios espectaculares como lo marca la ley”, señaló Jorge Carlos Negrete en entrevista para Publimetro.

El presidente de la FRRPU indicó que la Ciudad de México sigue con las mismas afectaciones de publicidad desordenada, esto es a causa de que no se ha publicado el Reglamento de la nueva Ley de Publicidad Exterior, aprobada el pasado 31 de mayo de 2022, lo cual está generando un vacío legal.

Nuevos espacios de publicidad

Negrete Vázquez explicó que la nueva Ley de Publicidad Exterior de la CDMX establecen nuevos formatos que se van a utilizar para dar nuevos espacios a las empresas de publicidad que retiren voluntariamente estos espectaculares de las azoteas, se les permitirá colar su publicidad en muros ciegos a nivel de calle (que son pequeñas vallas), publicidad en remodelación de fachadas, así como las distancias que debe haber entre un anuncio de otro.

“Falta la publicación del nuevo reglamento, el cual indique cuántos espectaculares se deben quitar para que las empresas de publicada tengan acceso a estos nuevos formaos. Todo eso debe venir en el reglamento, el cual no se ha publicado y mientras no se tenga un reglamento no sabremos cuál va a ser la operatividad y cómo va a estar toda la problemática, ahora que se aproximan las elecciones donde van abundar la publicidad exterior”, agregó Jorge Carlos.

Espectaculares en la CDMX. FOTO: ARMANDO MONROY/CUARTOSCURO.COM (Armando Monroy/Armando Monroy)

Te puede interesar: Coladeras robadas se rematan por 250 pesos; reponerlas cuesta nueve mil

El presidente de la FRRPU nuevamente reiteró el llamado a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a que publiquen el nuevo Reglamento, para saber que va a suceder, cuántos espacios nuevos se van a otorgar y toda la industria puede llevar a cabo este reordenamiento de espectaculares. “Es importante la publicación del reglamento, que este sea funcional, se aplique la ley de publicidad y el mismo reglamento”, concluyó.

Cabe recordar que la nueva Ley de Publicidad Exterior se publicó en el mes de junio de 2022, establece que se tienen 180 días hábiles para presentar el Reglamento, el cual corresponde a la jefa de Gobierno de la CDMX redactarlos, porque ahora es parte de sus facultades, que es precisamente dictar estos reglamentos de las leyes que las requiere.