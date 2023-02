Rubiales: "Hay tantos partidos televisados de Liga que te quedas en casa o ves la Kings League"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, evitó este martes ser "catastrofista" con LaLiga a la vez que defendió un cambio de formato con "más emoción", "sorpresa e incertidumbre", ahora con "tantos partidos que te quedas en casa o ves la Kings League", al mismo tiempo que criticó el acuerdo de la patronal con CVC, del que dijo que descapitaliza "de manera agresiva" a los clubes.

"Laliga se esta vendiendo por menos dinero, hay que hacer algo. Sigo manteniendo que hay que cambiar el formato. No voy a desvelar cuál, pero sería uno con más emoción y mayor venta. La Copa ahora está por encima de los 43-44 millones, y empezamos vendiéndola por 32 millones. Se requiere mayor emoción, y creo que podemos ayudar, sin ser unos gurús, pero sÍ con humildad", comentó Rubiales en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por DAZN, Loterías y Apuestas del Estado, Repsol y UnicajaBanco.

El presidente federativo precisó que "no es un petición" a LaLiga, sino que ofrece ese cambio, argumentando que "las cifras" de venta de la competición "están bajando". "Se ve menos y hay menos abonados", agregó. "No quiero ser catastrofista, pero hay que hacer algo diferente, la Premier League se distancia cada vez mas. Nuestro talento se está perdiendo y eso no es casualidad. O hacemos algo o en 8-10 años no habrá solución", aseveró.

Para Rubiales, un "ejemplo" que certifica esa disminución de valor de LaLiga es la aparición y el seguimiento que posee en la actualidad la Kings League, competición creada por el exfutbolista Gerard Piqué. "Es entretenido, divertido y hay que respetarlo", afirmó sobre una liga que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, calificó de "circo".

"Tenemos que hacer algo desde el respeto y la observación. Se ha sobreexpuesto a LaLiga, hay muchos partidos televisados, todos los días", analizó, criticando los encuentros que se disputan los viernes y los lunes. "Es mejor buscar la excelencia, la incertidumbre, la sorpresa, y en esa línea estamos. Si no vamos a esa línea, sesgamos a los de abajo, hay tantos partidos que te quedas en casa o ves la Kings League", completó.

Así, con el modelo actual de competición de LaLiga, Rubiales confirmó que disputar una jornada del campeonato doméstico fuera de España es "imposible". "Hay un fallo firme que impide que en una competición que se juega dentro y fuera se rompa esa igualdad, estás perjudicando a un equipo. Si el formato fuera diferente, parecido al de la Copa, se podría estudiar. Es romper el 'Fair Play' deportivo", apuntó.

"LA OPERACIÓN CON CVC ES DESASTROSA, CALAMITOSA Y YO CREO QUE ILEGAL"

Rubiales aprovechó también para criticar un acuerdo de LaLiga con CVC que "no tiene sentido". "'Toma 40 millones, gástatelos así, devuélvemelos y dame el 10 por ciento de los derechos de televisión'. Me parece que es descapitalizar de manera agresiva un club a cambio de tan poco...", reprobó Rubiales.

"Un crédito te sale mucho mejor. Parece que hay un interés desmesurado por, en medio de una pandemia, hacer una operación nefasta para el fútbol y muy beneficiosa para un grupo de poder. Se dijo que generaría riqueza, y ahora se esta vendiendo por menos. Es una operación desastrosa, calamitosa y yo creo que ilegal", manifestó sobre CVC.

Así, reiteró que no se siente "identificado" con Tebas y sus formas de expresarse sobre estos asuntos. "Yo, con cierta inocencia, siempre respeto a los que no piensan como yo. Con un reproche continuo en las formas, no voy a empeñarme en hablar con quien no quiere", insistió.

A nivel deportivo, con la ventaja de ocho puntos del FC Barcelona sobre el Real Madrid, Rubiales no dio por "sentenciada" la Liga. "Por respeto, no puedes sacar pecho, porque rápido te lo meten para dentro. Está haciendo una gran temporada (el Barça), pero hace un mes el Real Madrid era líder, esto es largo. En el fútbol nadie se rinde, el Real Madrid nunca se rinde. "Hay siete, ocho, nueve equipos fantásticos y es una pena que no encontremos dialogo para buscar una competición más dinámica, con incertidumbre", lamentó.

Rubiales destacó que, a nivel federativo, España ha conseguido "estar al nivel o incluso superar a Inglaterra en categorías no profesionales", con competiciones "mejoradas" como la Copa del Rey, que es "de todos". "Los clubes más poderosos han hecho un esfuerzo, saben que no compiten en igualdad, pero han entendido que liberaría el calendario", puso en valor.

Al mismo tiempo que subrayó "el cambio en el modelo de competición" de la Supercopa de España, en formato 'Final Four' y fuera del país, ha sido "bien acogido por los clubes". "Ha permitido que otros países nos copien y nos ha permitido ofertarla en el extranjero. Ha generado polémica, a mí también me gustaría que se jugasen todos los partidos en España, pero nos interesa mucho exportar fútbol por al candidatura al Mundial y nos genera recursos", explicó.

"Conseguimos ingresos para los clubes de segunda y tercera línea. Se puede conseguir con venta de activos, créditos y otros modelos como el de la RFEF. Tenemos que buscar esos ingresos para que la base de la pirámide esté fuerte. Estoy contento por cómo va la Supercopa. Esos 20 millones al fútbol modesto nos vienen muy bien, y los otros 20 entre los participantes, también", añadió.

Rubiales confesó que mantener el modelo antiguo de la Supercopa "seguro" que habría hecho "desaparecer" a muchos clubes. "Era quitarla o cambiarla, exportarla a un lugar como Oriente Medio. En pandemia, presupuestamos con un déficit de 40 millones y al final las pérdidas fueron de cuatro. Nunca hemos perdido esa gestión, le exigimos a clubes de Segunda y Tercera RFEF que estén al día con la Agencia Tributaria. Hay derechos, pero deben tener obligaciones para cumplir con su parte", concluyó.