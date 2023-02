Rubiales: "Queremos en las selecciones a futbolistas comprometidos, que quieran estar incondicionalmente"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"El tema de 'las 15' se zanja, en cuanto a mi forma de pensar, con una frase que vale para los y las futbolistas: nosotros desde la RFEF queremos en la selección a futbolistas comprometidos y comprometidas, no que quieran ir a un Mundial o a una EURO, que quieran estar incondicionalmente", advirtió Rubiales en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, DAZN, Repsol y Unicaja Banco.

El dirigente dejó claro que él habla "con todo el mundo que quiere hablar" y que también lo ha hecho con Alexias Putuelas, cuya postura parece más cercana a la de las 15 que han renunciado a ir, a la que felicitó por su segundo 'Balón de Oro'. "Otra cosa es que hubiera pasado algo. Se llegó a especular con algunas cuestiones, pero a mí se me ha transmitido que el trato (de Jorge Vila) siempre ha sido exquisito", apuntó.

De cara al Mundial de este verano, recordó que "es muy difícil" ganar un torneo así donde "con un mal día te vas a casa", y pidió "respeto por las que ha seguido viniendo" al combinado nacional. "Han conseguido auparnos al sexto puesto del ranking FIFA. Hay que hablar de las 23 que empataron contra Suecia y que ganaron a Estados Unidos", indicó,

"La RFEF ya dijo que quien quiera venir lo considerará el seleccionador. Vamos a ir al Mundial con ilusión y con humildad porque es nuestro tercer Mundial. El plan estratégico deportivo que cerramos hace un par de años para el fútbol femenino nos ponía en una posición dominante en 2026. Ahora somos capaces de ganar a cualquiera", sentenció Rubiales.

En cuanto a la selección masculina, lamentó que en Catar no saliesen las cosas. "Los que nos dedicamos al fútbol sabemos que por detalles se puede pasar o no pasar y me acuerdo del poste de Sarabia (ante Marruecos en octavos). En ocasiones no sólo basta el trabajo y nos ha faltado algo", confesó.

"DE LA FUENTE TIENE LA FILOSOFÍA DE TOQUE, PERO NO SE APELMAZA"

"Era el momento de finalizar una etapa que ha sido muy productiva y con esa valentía (de Luis Enrique) de hacer debutar a jugadores de 17, 18 años que serán importantes en la próxima década. No le pongo una buena nota al paso por el Mundial, pero tenemos una base para que ahora tratemos de buscar poco a poco los objetivos de clasificar a la Eurocopa de 2024 y la fase final de la Liga de Naciones, a ver si conseguimos algo importante", añadió el mandatario federativo tras el cambio del asturiano por Luis de la Fuente.

En este sentido, subrayó que el riojano "es un magnífico entrenador, que cumple al cien por cien los requisitos para ser seleccionador" y que mantiene "una relación fantástica" con Luis Enrique, al que agradeció "su implicación y su trabajo". "La decisión de cambiar fue unánime, hubo un informe deportivo con el que estaba de acuerdo y fue todo muy rápido. Nunca hubo otro candidato que Luis de la Fuente", remarcó.

Ahora, Rubiales sabe que para enganchar a la afición "la pócima mágica es ganar". "Si además se juega bien, mejor, pero Málaga se va a volcar (en la visita de Noruega el 24 de marzo) y Luis por donde pasa genera seguidores. Hay un gran bloque que va a continuar y el pondrá alguna pincelada o hombres que quiere recuperar. El 80, 90 por ciento de jugadores ha pasado por sus manos y eso es una garantía", comentó.

De cara a la 'F4' de la Liga de Naciones, sólo quiere sentirse "orgulloso" cuando acaben los partidos. "Conozco a Luis desde hace muchos años y su filosofía es de toque, pero no se apelmaza y va a buscar los mejor, también cree en la libertad del jugador", detalló el presidente de la RFEF.

En el futuro están los Juegos Olímpicos de París y Rubiales confesó que no podía "elegir" entre preferir que esté la masculina o la femenina. "Me gustaría que estuviesen las dos", zanjó, reconociendo que la plata de Tokyo 2020 fue un "resultado fantástico" y que fue De la Fuente el que "tardó más que nadie en disfrutarla".

"EL MUNDIAL DE 2030 ES UN RETO POSITIVO"

Y a largo plazo, se refirió a la candidatura junto a Portugal y Ucrania para albergar el Mundial de 2030. "Es una carrera que vamos a correr hasta el final. Nuestra candidatura será la más potente y sería fantástico conseguirlo, pero tenemos que luchar y es un reto positivo", advirtió.

"Vamos bien y la expectativa siempre es alta, pero debemos tener una dosis de humildad porque el resto de candidaturas nos van a poner las cosas muy difíciles, pero yo quiero generar esa ilusión", aseguró Rubiales, que confirmó que el próximo día 20 recibirán una visita de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, para apoyar la candidatura, que un día después se reunirá para ir decidiendo sus sedes.