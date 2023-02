Rueda acusa al Gobierno de intentar desgastar a las CCAA del PP con el tema de la sanidad

El presidente de la Xunta de Galicia y líder del Partido Popular gallego, Alfonso Rueda, interviene durante el foro de conversación de ‘El Debate’, en el Hotel Four Seasons, a 14 de febrero de 2023, en Madrid (España). Durante la tercera edición d Alejandro Martínez Vélez - Europa Press (Alejandro Martínez Vélez - Eur/Europa Press)

Así se ha pronunciado Rueda este martes en un desayuno informativo en Madrid de 'El Debate' sobre las últimas manifestaciones en varias comunidades autónomas por la mejora de la sanidad pública, siendo la última de ellas la multitudinaria marcha del domingo en la Comunidad de Madrid.

En este contexto, Rueda ha hecho referencia durante su intervención inicial a la situación de la sanidad en todo el territorio, admitiendo que existen problemas sanitarios y expresando su "respeto" a las personas que acudieron a las manifestaciones, la de Madrid y también la que hubo en Galicia hace unas semanas.

Eso sí, el presidente gallego ha reivindicado el "grado superlativo" de la sanidad en su territorio, apostillando que estas manifestaciones tienen una cierta "politización" porque entiende que se dan solo donde gobierna el Partido Popular.

NO HAY MÉDICOS

Por ello, Rueda ha vuelto a insistir en que el problema es "que no hay médicos suficientes" en ninguno de los territorios, por lo que ha insistido en su reclamación al Gobierno central de que convoque más plazas MIR.

Y es aquí, cuando ha recalcado que el Ministerio de Sanidad está de "tertuliano" de los problemas sanitarios en España cuando este gabinete tiene unas competencias normativas, aunque mucha parte esté transferida a las comunidades.

Por último, ha señalado que esta reivindicación se la trasladó a la ministra de Sanidad cuando visitó Santiago de Compostela: "No se puede ser una comentarista de los problemas. No puede que haya más de 4.000 médicos españoles que se presentarían a un MIR y no lo puedan hacer".