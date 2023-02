VÍDEO: Carlo Ancelotti: "Benzema no es un niño, pero le tenemos para la próxima temporada"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este martes que decir que el club "necesita un 'nueve' es una opinión", porque aunque Karim Benzema no sea "un niño" estará "la próxima temporada", al mismo tiempo que ironizó sobre la ausencia por "error" de Vinicius en la lista de los mejores jugadores de la pasada campaña elaborada por FIFPRO.

"Bueno lo de que necesito un 'nueve' es una opinión. Tenemos a Karim, no es un niño, pero tenemos un 'nueve' para el próximo año. Y como a él, tenemos a otros. No es el momento de hablar de la próxima temporada, ahora está viva esta temporada, empieza la Champions, y estamos enfocados en eso. No sé si ha renovado o no, pero ya dije que pienso que las leyendas de este club tienen que quedarse en el Real Madrid", dijo el técnico en rueda de prensa, antes del duelo ante el Elche de este miércoles (21.00 horas).

Además, avanzó que el alemán Toni Kroos no le ha dicho si renovará con el Real Madrid, aunque sí confesó que su "sensación" es que ampliará su vinculación con la entidad blanca, la cual finaliza a final de este curso.

Preguntado por la ausencia de Vinicius en la lista para formar el mejor once masculino mundial de FIFPRO, Ancelotti afirmó no conocer dicha lista. "Me parece raro que no esté Vinicius, ha sido un error, no ha salido bien la lista", bromeó sobre un jugador que está dentro del grupo de cariocas -junto a Militao y Rodrygo- del club, que "bromean" sobre la posibilidad de que el técnico sea futuro seleccionador de la 'Canarinha'.

"No me preguntan sobre eso, se ríen de esto, pero no hablamos de esto. Tenemos amistad, son bromas, pero la realidad es que tengo contrato hasta 2024", reiteró.

Antes de enfrentarse este miércoles al Elche, en un duelo correspondiente a la jornada 21 de LaLiga Santander, Ancelotti avanzó que el equipo se encuentra "con buenas sensaciones" y "encantado" de volver ante su afición para "disfrutar del título del Mundial de Clubes" cosechado este sábado en Rabat (Marruecos).

Para dicho encuentro, Courtois está descartado y podría volver el sábado ante Osasuna, mientras que Militao y Lucas Vázquez volverán, según el técnico, que también informó de la baja de Kroos ante los ilicitanos. Tampoco saltará al césped un sancionado Vinicius, sin 'reemplazo' en el equipo. "Nadie puede hacer de Vinicius. En su posición jugará Rodrygo", apuntó Ancelotti.

"Tenemos desventaja en la Liga, pero eso no nos impide pelear todos los partidos como si fuera el último", aseguró, antes de confesar que no cree que la afición madridista piense que el equipo vive una "situación crítica". "No tengo que dar argumentos, la afición conoce muy bien lo que puede hacer el equipo. Vamos a pelear todos los partidos, todos los minutos, en todas las competiciones. Conocen muy bien la profesionalidad y la seriedad de estos jugadores", destacó.

El técnico analizó que la diferencia con el FC Barcelona en Liga es su "solidez" defensiva, la "llave de su éxito". "En ataque lo estamos haciendo muy bien, pero atrás tenemos que mejorar. Necesitamos trabajar, hemos tenido tres porterías a cero, pero hemos cometido errores bastante banales. Tengo confianza, porque el aspecto defensivo es solo un problema de concentración, organización y compromiso colectivo, que no siempre tenemos", puntualizó.

Ancelotti, respondiendo a las palabras del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, que afirmó que ya no son "los mismo después de haber ganado tanto", recalcó que "ganar ayuda a ganar", como dice la "historia" de la entidad blanca. "Cuando ganas sientes cosas que quieres repetir, por eso lo que pasó el año pasado es una gran motivación para repetirlo. Para que tampoco sean otros lo que sientan lo que hemos sentido en las celebraciones, las fiestas", recordó.

Sobre nombres propios, Ancelotti repitió que utilizar a Eduardo Camavinga como lateral izquierdo responde a una situación de "emergencia", aunque su posición, como "mediocentro muy fuerte", es la de "pivote". Una labor que comparte con un Aurelien Tchouameni al que el Mundial afectó en su rendimiento. "Hasta el Mundial lo hizo muy bien, fue sorprendente. Todavía no está en una condición óptima. Jugar solo o con doble pivote no cambia su calidad, que volverá pronto, poco a poco", expresó.

"Nacho tiene más competencia como central, pero siempre ha cumplido. NO se trata de donde prefiere jugar uno, sino aportar en el momento que juega. Y Nacho siempre ha aportado. Su situación con el club es bastante clara, él tiene que decidir qué hacer", concluyó sobre el central español.

