Ya son 31 los detenidos por su presunta implicación en los incendios forestales de Chile

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El general Carlos González, inspector de Carabineros, ha indicado que, además, 218 personas han sido arrestadas por infringir el toque de queda dispuesto ante los incendios en decenas de comunas de las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

"Respecto a esta emergencia nacional que se registra por incendios forestales, a la fecha tenemos más de 31 personas detenidas en el contexto de los incendios forestales, que han sido puestas a disposición del Ministerio Público, para que sea el Ministerio Público con los medios de prueba que en definitiva vea cual ha sido su participación directa en la generación voluntaria o irregular de un incendio forestal a nivel nacional", ha explicado González.

La Fiscalía, por su parte, ha indicado que 26 de los detenidos han pasado a disposición judicial y al menos 25 se enfrentan por el momento a cargos, si bien cuatro se encuentran ya en prisión preventiva, tres bajo arresto domiciliario y dos bajo custodia.

El fiscal general, Ángel Valencia, ha instado a tratar a la industria forestal como una "víctima" de estos incendios, que afectan ya a la zona central y sur del país. "Hoy en día, en la actual situación de la investigación, la industria forestal es víctima de estos hechos", ha indicado en declaraciones recogidas por el portal de noticias Emol.

"A mí no me corresponde supervisar ni la normativa administrativa, ni todas aquellas materias que dicen relación con la fiscalización que pueda realizar la (Corporación Nacional Forestal) Conaf y la forma en cómo ello pudo haber influido o no en la ocurrencia de los incendios", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que "con la investigación podrá establecerse que quizás hubo algún tipo de incumplimiento o si, por el contrario, son víctimas puras".

Actualmente las autoridades se encuentran investigando un total de 600 incendios forestales, de los cuales se estima que al menos 25 han sido provocados intencionadamente. El martes, el Gobierno indicó que casi un centenar se encuentran aún fuera de control.

La Conaf ha alertado de que la población chilena "nunca había estado tan expuesta" a los incendios y ha puntualizado que esta temporada "quedará marcada en registros históricos".