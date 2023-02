El Gobierno describe como "valioso" el debate sobre la posible reimposición del servicio militar obligatorio

BERLÍN, 15 (DPA/EP)

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha descrito este miércoles como "valioso" el debate sobre la posible reimposición del servicio militar obligatorio y ha argumentado que podría reforzar a las Fuerzas Armadas, los servicios de rescate y la lucha contra las catástrofes.

Pistorius ha sostenido en declaraciones concedidas a la agencia alemana de noticias DPA que la prioridad debe ser escuchar a los más jóvenes para consolidar una postura política sobre el tema. "No me he pronunciado expresamente a favor de reactivarlo", ha señalado, antes de subrayar que su postura es simplemente favorable al debate.

El ministro se ha mostrado reacio a "imponer una obligación de servicio general a una generación que ya tiene un futuro difícil por delante", si bien ha destacado que existen puntos favorables. "En los últimos meses ha surgido la impresión de que algunas personas no tienen el aprecio necesario por los bomberos y la Cruz Roja, la Policía y la Bundeswehr", ha resaltado.

"El servicio obligatorio podría contribuir a acercar un poco más a las personas y las organizaciones estatales", ha defendido Pistorius. "Podría hacernos recordar lo importantes que son estas instituciones para el funcionamiento de nuestra sociedad", ha zanjado.

El servicio militar obligatorio fue suspendido en Alemania en 2011 tras 55 años bajo el mandato del entonces ministro de Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg, lo que en la práctica supuso suprimir el servicio militar y civil. Sin embargo, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha provocado que se vuelva a debatir su posible reinstauración.

De manera general, el concepto de servicio general obligatorio se entiende como el servicio prestado por los ciudadanos durante un determinado periodo de tiempo. Las Fuerzas Armadas podrían ser entonces una opción junto a otras actividades, por ejemplo en el sector social.