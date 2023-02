El Papa pide una Iglesia mansa: "Dios no nos pide que sepamos enfrentarnos a los lobos, contrargumentar o defendernos"

ROMA, 15 (EUROPA PRESS)

Así, ha defendido que no hay que pensar: "Hagámonos relevantes, numerosos, prestigiosos y el mundo nos escuchará y nos respetará, ganaremos". A continuación, el Papa ha citado la frase evangélica 'Os envío como ovejas en medio de lobos'.

"No, os envío como ovejas, como corderos: esto es lo importante. Si sois ovejas, tened por seguro que el Señor os defenderá. Nos pide que seamos así, que seamos mansos e inocentes, dispuestos al sacrificio; esto es lo que representa el cordero: mansedumbre, inocencia, entrega, ternura. Y él, el pastor, reconocerá a sus corderos y los protegerá de los lobos. En cambio, los corderos disfrazados de lobos son desenmascarados y mutilados", ha manifestado.

Por otro lado, el Papa ha criticado a los que quieren ser "los protagonistas" de la catequesis y a los que son proclives a "hablar más que a escuchar". "Acoger el amor de Dios es más difícil porque siempre queremos estar en el centro, queremos ser los protagonistas, somos más proclives a hacer que a dejarnos moldear, a hablar más que a escuchar", ha señalado.

Ante decenas de fieles, el Pontífice ha subrayado que "hay una pasión que lo envuelve todo" y por eso se habla "de pasión evangelizadora". En su alocución, ha señalado que el anuncio "nace del encuentro con el Señor; toda actividad cristiana, especialmente la misión, parte de ahí". Por eso ha señalado que "no se aprende en una academia" sino que comienza "a partir del encuentro con el Señor". "Testifícalo irradiándolo; pero si no recibimos su luz, nos apagaremos; si no lo atendemos, nos llevaremos a nosotros mismos en lugar de a él, y todo será en vano", ha dicho.

Por eso, ha instado a los que dan catequesis que pongan el foco en decir que "Dios está cerca". "La cercanía es una de las tres cosas importantes de Dios: cercanía, misericordia y ternura", ha reiterado Francisco. Así, ha asegurado que "predicando" muchas veces se invita a la gente a "hacer algo". "Eso está bien; pero no olvidemos que el mensaje principal es que él está cerca de nosotros hasta el final", ha dicho.

Del mismo modo, ha criticado a los que no dan "la primacía a Dios" en el anuncio.

Finalmente, como ya es habitual durante las intervenciones públicas, el Papa ha pedido oraciones por la "martirizada población ucraniana". "No neguemos el costoso y martirizado pueblo de Ucrania y pidamos que se ponga fin cuanto antes a su cruel sufrimiento", ha exclamado el Papa en los saludos a los peregrinos de lengua italiana.