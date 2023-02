Encuesta AP: Disminuye apoyo a dar ayuda militar a Ucrania

WASHINGTON (AP) — El apoyo del público estadounidense a brindar armas y ayuda económica directa a Ucrania ha disminuido cuando está por cumplirse el primer año de la invasión rusa, de acuerdo con una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El 48% dice que está a favor de enviar armas a Ucrania, el 29% se opone y el 22% dice que no está a favor ni en contra. En mayo de 2022, cuando la guerra llevaba menos de tres meses, el 60% de los adultos estadounidenses decían estar a favor de enviar armas a Ucrania.

Los encuestados están divididos de manera pareja acerca del envío directo de fondos, ya que el 37% está a favor, el 38% se opone y el 23% no opina. Estas señales de la disminución del apoyo a Ucrania llegan cuando el presidente Joe Biden se dispone a viajar a Polonia la semana próxima para el primer aniversario del conflicto más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Biden ha dicho reiteradamente que Estados Unidos ayudará a Ucrania “por el tiempo que sea necesario” para rechazar la invasión rusa que comenzó el 24 de febrero del año pasado. En privado, funcionarios del gobierno han advertido a Ucrania que la paciencia de un Congreso estrechamente dividido —y del público estadounidense— tiene un límite para el costo de una guerra sin un fin claro. El Congreso aprobó ayuda económica, humanitaria y militar por valor de 113.000 millones de dólares en 2022.

Según la encuesta, el 19% de los estadounidenses tienen mucha confianza en la capacidad de Biden de manejar la situación en Ucrania, el 37% dice que tiene un poco de confianza y el 43% tiene muy poca.

Las opiniones sobre la actuación de Biden frente a la guerra dependen en gran medida de la filiación partidistas. El 40% de los demócratas tienen gran confianza en la capacidad de Biden para manejar la situación, el 50% tiene alguna confianza y el 9% casi ninguna. Entre los republicanos, el 76% expresa casi ninguna confianza. Estas cifras permanecen casi invariables desde mayo.

La encuesta de 1.068 adultos se realizó del 26 al 30 de enero con una muestra del panel probabilístico AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población. El margen de error es de 4,2 puntos.