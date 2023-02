Fórmula Mercedes recupera el color negro en su nuevo 'W14' para ir "en serio" en 2023

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Después de que Ferrari optara por una presentación del 'SF23' en circuito, la escudería alemana desveló su nueva 'arma' en un plató, con el nuevo coche como protagonista y la presencia del jefe de equipo, Toto Wolff, los pilotos Lewis Hamilton y George Russell, y el piloto reserva, Mick Schumacher.

"Se ha mantenido el concepto fundamental del W13 y el desarrollo se ha centrado en áreas de rendimiento fundamentales", informó la escudería, que apuntó que el nuevo 'W14' que "conserva el ADN distintivo de su predecesor", aunque "introduce una combinación de cambios notables" en una carrocería elegante y bajo la nueva 'livery' de un color negro que tantos éxitos les dio en el pasado.

Ese "atractivo" aspecto responde, fundamentalmente, al intento de ajustar aún más el peso del monoplaza y acercarse a los 798 kilos de peso mínimo. Así, tras retirar el plateado y el blanco, se deja ver la fibra de carbono y el color negro mate de la parte posterior del morro y la zona que cubre el motor. "Hemos tratado de averiguar dónde podemos exprimir cada gramo. El color negro se convirtió en 2020 en parte de nuestro ADN, por lo que nos complace volver a él", reconoció Wolff en la presentación.

El 'W14' presenta un morro achatado con unos pontones de mayor tamaño, al contrario que el año pasado. Además, presenta cambios en la suspensión delantera, con el objetivo de acabar por fin con los problemas de 'porpoising' que persiguieron a los pilotos de Mercedes durante el 2022.

"Nuestras esperanzas y expectativas son siempre ser capaces de luchar por un Campeonato del Mundo. Sin embargo, nuestros competidores eran muy fuertes el año pasado, y estamos jugando a ponernos al día", señaló Wolff, que recordó que competir por el título "requiere resistencia, trabajo en equipo y determinación".

Así, advirtió de que afrontan "todos los retos" siempre "ateponiendo al equipo a todo lo demás". "No dejaremos piedra sin mover en la búsqueda de cada milésima de segundo. Este año vamos a por todas para volver a estar delante", avisó. "Nos estamos preparando para empezar la próxima temporada. Veo mucho esfuerzo, motivación y energía en la organización para poner en marcha un coche que acabe siendo lo bastante competitivo para luchar en la parte delantera de la parrilla", deseó.

Hamilton y Russell reaccionaron a un monoplaza que inspira "rapidez" y "pasión". "Formo parte de este equipo desde hace más de una década y el esfuerzo de todos no deja de sorprenderme", comentó el siete veces campeón del mundo. "Ver la evolución del coche y los cambios que se han hecho es fascinante. Hemos rediseñado, optimizado e innovado muchas partes del coche y eso es impresionante. Y me encanta la nueva decoración. Dice 'vamos en serio'", agregó.

Mientras que el de King's Lynn reconoció que el 'W14' le había "impresionado increíblemente". "Estéticamente tiene una pinta estupenda. Es atrevido, agresivo y destaca", analizó. "Ha sido un largo invierno y hay mucha expectación por ver si el 'W14' está a la altura de nuestras expectativas", expresó.

Hamilton y Russell comienzan su segunda temporada como compañeros de equipo, con la novedad del alemán Mick Schumacher como piloto reserva en 2023, tras su trayectoria de dos años en Haas. "Siempre me he sentido muy unido a Mercedes. Estoy muy contento de formar parte del equipo y sé lo importante que será mi papel en el desarrollo del 'W14'. Me comprometo a darlo todo", concluyó el piloto de 23 años.