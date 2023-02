Fútbol/Liga Xavi: "Será un duelo trepidante de nivel altísimo, pero no es de 'Champions'"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que pese a que lo considera un duelo de "nivel altísimo" el choque de 'Play-off' de la Liga Europa contra el Manchester United no será de "nivel 'Champions'" porque ni su equipo ni los 'red devils' hicieron méritos para seguir en la competición de máximo nivel, si bien aseguró que lucharán con humildad para ganar esta Liga Europa que ha quedado "dura y bonita".

"Decir eso es injusto porque estamos en la Liga Europa y ni unos ni otros nos hemos ganado estar en la 'Champions'. Pero el United ha ido creciendo, es un Manchester muy fuerte y ya tocaba verlo así. Se verá una eliminatoria trepidante, de nivel altísimo, aunque no se puede decir que es de 'Champions'", manifestó en rueda de prensa.

Para la ida de estos 'Play-off', equivalentes a dieciseisavos de final, espera un partido "de mucha intensidad y ritmo" en el Spotify Camp Nou. "Los equipos de la Premier exigen a nivel físico y esto es Europa y queremos demostrar que tenemos nivel para competir en Europa, aunque sea en la Liga Europa. Pero es contra un rival de máximo nivel europeo", reiteró.

Según Xavi, es otro reto más que no tiene presión extra. "Son retos que van viniendo, y cada semana hay aquello de 'os la jugáis'. Esto es el Barça, lo tomamos con muchas ganas, con euforia de alguna manera del entorno que es muy buena par a nosotros, con la gente ilusionada, pero vamos con cautela y con ganas de llegar lejos en la competición. Pero no notamos una presión extra a la normal de ser el Barça", explicó.

Además, cree que la eliminatoria se decidirá en Mánchester y no en Barcelona. "Salvo sorpresa para mí, se decidirá mucho en Old Trafford. De alguna manera visualizo dos partidos muy igualados de marcador ajustado. Es una eliminatoria y mañana se decidirán pocas cosas. La pena es que la vuelta no la jugaremos en casa pero es lo que nos hemos ganado", lamentó.

Tampoco cree que de este cruce salga el máximo favorito a ganar la competición. "No pienso que seamos favoritos, el Manchester United tampoco. Hay equipos muy buenos y me parece una Liga Europa muy dura y difícil de conseguirla. Ha quedado bonita, difícil, y la vamos a competir. Tenemos ilusión por ganar y por pasar la eliminatoria", interpretó.

Le gustaría estar en disposición de ganar la 'Champions', pero una mala fase de grupos hizo que Bayern e Inter pasaran. "Ya no podemos volver atrás. Cuando lo piensas, quizás hubiera cambiado cosas a nivel táctico o de jugadores. Pero no estuvimos al nivel de la 'Champions', sin más", comentó.

"No estuvimos al nivel en Europa y mañana queremos competir de la mejor manera posible en estas competiciones. Demostrar que llegamos en buen momento, que estamos agresivos y con una línea defensiva cada vez mejor. Es un test importante para demostrar que podemos competir en Europa", añadió.

Además, cree que el United de Ten Hag también llega, como el Barça, en su mejor momento. "Es un 'partidazo', una eliminatoria espectacular para el aficionado. Los dos equipos llegamos en el mejor momento de la temporada. Ten Hag ha cambiado la cara del equipo, le costó al principio pero está haciendo un trabajo muy bueno. Tienen muchísimas cosas y nos pueden complicar fácilmente la eliminatoria", reiteró.

Por otro lado, aseguró que no debe convencer a nadie más que a sus futbolistas, directivos y aficionados sobre el juego del equipo. "Lo están haciendo bien, costó porque era un cambio de modelo de juego. Pero hemos crecido mucho. Tengo que convencer a los futbolistas, a los dirigentes y a los socios y simpatizantes. Y en eso veo que estamos muy bien alineados todos", celebró.