Socialistas y liberales europeos piden el cese del comisario húngaro después de llamar "idiotas" a eurodiputados

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

"¿Cuántos idiotas quedan?", dijo en húngaro a su jefe de gabinete, pensando que sus palabras no eran escuchadas tras intervenir en el pleno en respuesta a preguntas planteadas por los europarlamentarios.

El comisario se ha excusado este miércoles con una declaración en la que lamenta lo que califica de "malentendido", ya que afirma que se ha sacado de contexto una conversación privada con una persona de su equipo.

El eurodiputado socialista Sándor Rónai ha calificado las palabras del comisario de "brutal insulto sin precedentes" ya que es "inaceptable" que un alto dirigente de otra institución europea "viole la integridad del Parlamento", por lo que ha hecho un llamamiento a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para que tome "medidas contundentes".

En la misma línea, la eurodiputada liberal Irene Joveva ha tachado de "cínicas" las explicaciones del comisario tras acusar al hemiciclo de haber malinterpretado sus palabras en lugar de pedir perdón. "Sinceramente, hay muy poca gente que le crea", ha afirmado, antes de afearle que se haya referido de este modo a los representantes electos de la Eurocámara, cuyo trabajo consiste en hacer que la Comisión rinda cuentas.

"No nos sorprende que la persona designada por Viktor Orbán -el primer ministro húngaro-- se muestre contraria a los procesos democráticos, pero esta Cámara no funciona así", ha apostillado, sobre lo que a su juicio es un nuevo ejemplo de que Varhelyi "no está capacitado para desempeñar este trabajo".

Así, ha instado también a Von der Leyen a que lleve a cabo una investigación, "pendiente desde hace mucho tiempo", sobre las "numerosas acusaciones" de mala conducta del comisario, en particular sobre sus relaciones en la región de los Balcanes. "Los comisarios deben actuar en interés de Europa y, si se demuestra su mala conducta, deben dimitir", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha reconocido este miércoles en rueda de prensa que Bruselas "no tiene ningún plan de llevar a cabo una investigación" al respecto y se ha remitido a la declaración de disculpas emitida por el comisario.