Tito López confía en "atrapar" a todos los públicos al dotar de "mirada adulta" la adaptación de 'La chica invisible'

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El director Tito López ha codirigido, junto a Aritz Moreno, la adaptación de 'La chica invisible' de Blue Jeans, con una clara diferencia con la trilogía, puesto que se ha dotado a la serie de una "mirada adulta" para conseguir "atrapar" a todo tipo de público.

Así lo ha asegurado López, en una entrevista con Europa Press, en la que ha recalcado que se trata de "uno de los mejores" trabajos que ha hecho hasta el momento. 'La chica invisible' estará disponible en Disney+ a partir del 15 de febrero y cuenta con Zoe Stein, nominada a mejor actriz revelación por 'Mantícora', y Daniel Grao, conocido por su actuación en la serie 'HIT'.

El director ha confesado que es una "gozada" que la gente tenga ganas de ver la serie y ha defendido que se trata de un "buen trabajo", por lo que confía en que la acogida sea buena. "Espero que lo disfruten porque estamos muy contentos con el resultado. Nunca se sabe lo que va a pasar pero, en este caso, hemos testado mucho los capítulos y el público siempre ha tenido la misma reacción positiva", ha afirmado.

La serie ha contado con la cercanía del escritor Blue Jeans, quien ha permitido "meter tijera" en el guion y ha permitido libertad a López, que ha aclarado que "no se ha perdido el espíritu de la historia". "Hemos prescindido de algunos personajes pero siempre con su consentimiento. Lo que se ha cambiado ha sido por el bien del formato audiovisual y ha hecho que crezca mucho la trama", ha comentado.

Por su parte, la actriz Zoe Stein, en declaraciones a Europa Press, ha agradecido la oportunidad brindada por Tito López, quien le ha permitido tener su primer papel protagonista. "Ha sido muy fácil trabajar con él, es una persona muy cercana y ha sido fácil conectar. Creo que desde el primer momento confió en mi y eso me dio confianza para poder llevar el camino del personaje", ha manifestado.

La actriz ha confesado que el principio del proyecto le dio "mucho respeto" pero a su vez "tenía muchas ganas" de tirarse a la piscina ante un reto así. El personaje de Stein se ve envuelta, junto a su padre (Daniel Grao), en la investigación del asesinato de una adolescente durante las fiestas de verano en Cárdena, pueblo ficticio andaluz.

"Yo conocía los libros y me hizo mucha gracia la propuesta. La serie está inspirada en los libros pero no es como estos. Yo no me podía basar en la Julia de los libros", ha indicado.

Al respecto de Zoe Stein, Tito López, ha elogiado a la joven actriz, sobre la que ha dicho que se ha entregado a 'La chica invisible' de una manera "absoluta" y confía en que "sea una posible ganadora en otros años de los Goya" pero considera que este año "hay una competencia tremenda".

"Zoe tiene más competencia que su compañero en 'Mantícora', Nacho Sánchez pero se lo merecería. Nos viene muy bien su nominación para que se pongan sus ojos sobre ella. Le deseo lo mejor", ha sentenciado.