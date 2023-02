Ángel Expósito "desmonta" el feminismo de "postureo" con doce testimonios de mujeres "súper heroínas"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Estamos tan hartos de la demagogia, de mensajes políticos de postureo y mentiras que me parece que el verdadero mensaje feminista es el de estas mujeres. Son muchísimo más fuertes de lo que nos venden los políticos", ha señalado el locutor en una entrevista con Europa Press.

Los doce testimonios pertenecen a mujeres distintas geográfica y profesionalmente, y van desde la actriz Gloria Ramos ('Campeones') y su madre, hasta tres monjas de Ucrania o la historia de Ila, una niña afgana que ayudó a su familia a salir del país.

"He tenido la suerte en los últimos años de viajar y conocer a mucha gente con historias increíbles e interesantes", ha comentado Expósito. Sin embargo, ha reconocido que contar estas historias en la radio le sabía a "poco" y ha querido dejarlas por escrito. "Quiero que la gente conozca a estas súper heroínas porque son mujeres increíbles", ha recalcado.

En definitiva, el escritor ha destacado que los mensajes de estas mujeres giran en torno a la "dignidad, fuerza, amor y solidaridad" ya que con estos testimonios reivinidica a todas aquellas mujeres, entre las que se encuentran abuelas o madres, que son "empoderadas, pero por ellas mismas". Además, como precisa en su prólogo, dedica también el libro a "las muchas que se han quedado fuera, quién sabe si para una segunda oportunidad".

"La sociedad debe ser feminista en el sentido que lo entienden estas mujeres. Igualdad absoluta, empoderamiento de verdad y no postureo y demagogia", ha insistido.

Por otro lado, Expósito ha criticado que el actual feminismo no es acorde a las historias de "superación" de las mujeres insertadas en las páginas de su libro. "No sé cuándo se produce la quiebra entre el feminismo de verdad y el de postureo con su demagogia. Los últimos años, no hay más que ver el Gobierno que tenemos, el discurso de la demagogia no es que sea políticamente correcto, es que es ridículo en muchas ocasiones", ha apostillado.

"Las mujeres que nos venden el feminismo de postureo han llegado por otras razones a sus puestos, con todo hecho, como he llegado yo. Lo que nos venden es demagogia barata", ha recalcado.

LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

Por otro lado, preguntado acerca de la Ley del 'solo sí es sí', Expósito ha tildado la norma de "desastre, chapuza y un disparate de imposible solución" y apoya una dimisión "en cascada" de todos los políticos implicados.

"La ministra de Igualdad, Irene Montero, es la que lo hizo pero esto lo aprueba el pleno del Consejo de Ministros, colegiadamente con un presidente al frente. Luego se aprueba por mayoría absoluta en el Congreso, salvo con el apoyo de la CUP, Vox y PP", ha señalado.

Preguntado por el lenguaje inclusivo, también lo ha tildado de "postureo" porque "no es ningún ahorro de lenguaje". "Es puro cinismo decir amigos y amigas, cuando luego pones a tu mujer de ministra", ha sentenciado.