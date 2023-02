Claire Foy: "No creo que vuelva a tener una experiencia parecida a 'Ellas hablan'" EUROPA PRESS (EUROPA PRESS/Europa Press)

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Con dos nominaciones a los premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor guion adaptado, ya bajo el brazo 'Ellas hablan' está basada en la novela de Miriam Toews que, publicada en 2018, fue nombrada Mejor Libro del Año por la sección de crítica literaria de The New York Times.

"Las mujeres de esta película tienen la responsabilidad de decidir el futuro del resto de la colonia", explica Claire Foy, protagonista de las dos primeras temporadas de The Crown que en este filme da vida a Salomé, y es uno de los nombres que conforman un elenco impresionante que cuenta con intérpretes de la talla de Rooney Mara, Jessie Buckley, Judith Ivey o la tres veces ganadora del Oscar Frances McDormand.

"Este reparto es un grupo maravilloso", afirma McDormand, que además de protagonista es productora ejecutiva de la cinta y quien adquiriró los derechos del libro para llevarlo al cine. Algo que secunda la directora y guionista de filme, Sarah Polley. "Hubo un gran esfuerzo colectivo para sentirnos conectadas entre nosotras", recuerda la cineasta en este featurette en primicia para Europa Press.

"No puedo imaginar hacer esta pelícla con otro grupo de mujeres", dice con entusiasmo Jessie Buckley, actriz nominada al Oscar el pasado año por 'La hija oscura' que en 'Ellas hablan' da vida Mariche. "Siempre estuvimos muy unidas. Me siento muy orgullosa de cada persona del equipo y no creo que vuelva a tener una experiencia parecida", sentencia Foy.

'Ellas hablan' cuenta con la producción de Brad Pitt, Lyn Lucibello Brancatella, Emily Jade Foley y con la banda sonora de Hildur Guonadóttir, ganadora del premio de la Academia de Hollywood por la banda sonora de 'Joker'.