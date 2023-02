El colectivo LGTBI celebra la Ley Trans pero critica "el señalamiento de ultraderecha y feministas transexcluyentes"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El colectivo LGTBI ha celebrado que la Ley Trans se vaya a aprobar este jueves de forma definitiva en el Congreso de los Diputados, pero ha criticado el "señalamiento de la ultraderecha y de feministas transexcluyentes" durante la tramitación de la norma.

En declaraciones a los medios este jueves frente al Congreso de los Diputados, la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, ha aplaudido que se vaya a aprobar la Ley Trans tras un "arduo camino, años muy duros para el colectivo trans especialmente". "Hoy se hace realidad el camino para aprobar derechos humanos y empezar a crear una sociedad llena de igualdad y de derechos", ha dicho.

Durante su intervención, la activista ha recordado a todas las personas trans "que han sufrido la violencia y el señalamiento de los sectores de la ultraderecha y de las feministas trans excluyentes, que no quiere decir que sea el movimiento feminista".

"Pero también hoy hay que celebrar y dar las gracias a las personas aliadas que han estado con nosotros, a todo el movimiento feminista que sigue estando al lado y que sigue caminando con nosotros en la aprobación de derechos", ha indicado Sangil, destacando que celebran dos leyes, tanto la del aborto como la Ley Trans: "Hoy comenzamos el camino de la felicidad".

ANTONELLI CELEBRA QUE EL PSOE "FINALMENTE ENTRÓ EN RAZÓN"

Asimismo, La activista LGTBI y exdiputada de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha aplaudido que el PSOE "finalmente entró en razón" con la Ley Trans, que previsiblemente se aprobará este jueves, pero ha descartado volver a militar en el partido.

"No voy a volver a militar en el PSOE ni en otro partido, no he salido de un partido para meterme en otro", ha sentenciado la defensora de los derechos LGTBI este jueves en declaraciones a los medios.

La exparlamentaria socialista ha agradecido a todos los partidos políticos que han hecho posible que se vaya a aprobar la Ley Trans y, "por supuesto", a la ministra de Igualdad, Irene Montero, "por su mandíbula de hierro por haber sabido aguantar".

"También a Unidas Podemos y al PSOE porque finalmente entró en razón. No me duele reconocer que el paso que di de darme de baja de mi partido, el PSOE, lo volvería hacer una y 10.000 veces. Yo me levanto cada mañana y me siento muy libre de espíritu y me sigo reconociendo en el espejo", ha manifestado.

No obstante, ha advertido de que el colectivo va a "seguir luchando por todas las cosas que no han salido en esta ley, como es el reconocimiento a la identidad de las personas no binarias y todas las franjas de edades de los menores desde los seis años". "Esta historia no se hubiese escrito igual si no hubiese sido gracias al trabajo de todos los colectivos, por fin nos toca descansar", ha precisado.

Por su parte, el presidente de la Fundación Triángulo, José María Núñez, ha destacado que con la aprobación de la norma "España vuelve a reconocer la dignidad de las personas por encima de las normas tradicionales y de los convencionalismos".

También ha hecho mención al "camino duro" y a años "muy complejos" en los que "ha habido mucha violencia hacia las personas trans, represión y no reconocimiento". "Esta ley viene a sumar derechos de la ciudadanía, viene a sumar sin restar nada a nadie por encima de los bulos que han podido difundirse de forma masiva. Los derechos que se conquistan hay que seguirlos defendiendo", ha concluido Núñez.