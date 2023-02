Fútbol/Liga Xavi Hernández: "Hemos demostrado una reacción tremenda en Europa"

"Es un penalti como una catedral, me parece increíble"

"En ningún momento me gustaría ganar con trampas"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se mostró "orgulloso" de su equipo a pesar del empate (2-2) este jueves ante el Manchester United, por "una reacción tremenda" en un escenario europeo al que volvía tras malas experiencias, al tiempo que lamentó "un penalti como una catedral" que no señaló el colegiado.

"Tengo la sensación de estar satisfecho a pesar del empate, de haber competido con un rival que tiene un nivel espectacular. Es uno de los mejores equipos ahora en Europa. Hemos dominado en muchos momentos, les hemos igualado en intensidad, y me quedo con la etapa final que hemos sabido sacar el carácter. En Europa estábamos con un bajón de nivel mental y ahora hemos demostrado tener una reacción tremenda", dijo en rueda de prensa en el Camp Nou.

El técnico culé valoró ya lo que le espera la semana que viene en una vuelta en la que no podrá contar con Gavi, por sanción, ni con un Pedri lesionado este jueves en el primer tiempo. "Sobre el papel es un partido con mucha intensidad el de Old Trafford, con más pasión si cabe. Hoy podíamos haber ganado, veremos qué pasa. Me voy orgulloso del equipo a pesar del empate", afirmó.

"Tenemos alternativas que pueden sumar mucho. Pedri es un jugador espectacular y una baja muy importante pero vamos a intentar que no se note. A Busquets lo recuperamos para el domingo, a Dembélé, no, y a ver Pedri lo que tiene", apuntó, dando por bueno el enfado de Raphinha al ser sustituido.

Por otro lado, Xavi fue preguntado por las quejas que hizo al árbitro después del partido, en especial por un penalti no señalado en el descuento. "Es un penalti como una catedral, el segundo. Cómo te vas a sentir. En Milán, en Champions, tampoco la pitaron. Son manos clarísimas, me parece increíble", afirmó.

"Me remito al comunicado del club. En ningún momento me gustaría ganar con trampas, si no me iría para casa. Soy una persona justa y quiero ganar dentro del campo, nunca fuera", terminó sobre el caso conocido este miércoles, de que la Fiscalía investiga si un exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) recibió pagos del FC Barcelona por asesorar al club azulgrana mientras ejercía su cargo.