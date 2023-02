Jorge Messi, sobre el regreso de su hijo al Barça: "No creo que vuelva, no se dan las condiciones"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"No creo que vuelva (Messi). No se dan las condiciones. No hemos hablado (con Laporta). No sé si es imposible, no tengo ni idea. La vida da muchas vueltas", señaló el padre del astro argentino en el aeropuerto catalán ante los medios de comunicación.

El jugador argentino, que llegó al PSG francés en agosto de 2021, termina contrato con el equipo francés en junio si no renueva. En este sentido, las negociaciones con el conjunto parisino parecen estancadas por lo que se han reactivado los rumores que apuntan a una posible vuelta del '10' a la Ciudad Condal.

Sin embargo, ya han sido varias las voces conocidas que han querido desmentir públicamente esta posibilidad. Entre ellos destacó su hermano Matías, quien lanzó una dura crítica al FC Barcelona y, en concreto, a su presidente Joan Laporta, aunque luego tuvo que pedir disculpas a la afición culé por sus palabras.