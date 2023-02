Montero evita profundizar en el 'caso Negreira' y destaca el trabajo "independiente" de la Agencia Tributaria

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, comparece tras la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Complejo de La Moncloa, a 16 de febrero de 2023, en Madrid (España). Durante la c Ricardo Rubio - Europa Press (Ricardo Rubio - Europa Press/Europa Press)

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"No vamos a hablar de ningún contribuyente particular. La Agencia Tributaria desarrolla su trabajo de manera independiente y es un orgullo para todos los ciudadanos que todo el mundo, ante cualquier tipo de investigación, tenga que responder", expresó la ministra durante su comparecencia tras la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la que presentó el III Informe de Ejecución del Plan de Recuperación.

En concreto, Fiscalía investiga por un presunto delito de corrupción entre particulares a la empresa del exdirectivo de los árbitros, según ha adelantado 'Ser Catalunya'. Una investigación que se abrió el año pasado y se prorrogó en octubre de 2022.

Así, Montero puso en valor la labor "muy cooperativa " de la Agencia Tributaria con "otros tribunales, por supuesto la Fiscalía y cualquier otro que requiera". "Poner en valor que la Agencia Tributaria está siempre en contacto con otras autoridades a la hora de detectar cualquier desviación de la ley o cualquier desviación de la norma", aplaudió.

Sin embargo, la titular de Hacienda evitó indagar en el caso concreto que afecta al FC Barcelona. "Actuamos ahí en ese caso en auxilio judicial, pero me tiene que permitir no hacer ninguna referencia, porque no puedo hacerlo", afirmó.

Tras conocerse la investigación, el club contó en un comunicado que "contrató en el pasado los servicios de un consultor técnico externo, quien suministraba, en formato vídeo, informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores del Estado español para la secretaría técnica" del club.

Añadió que la relación con este proveedor externo "se amplió con informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional a fin de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial", algo que subrayó como habitual en los clubes de fútbol profesionales.

El Barça lamentó que "esta información aparezca justamente en el mejor momento deportivo de la presente temporada". Además, alertó de que "emprenderá acciones legales contra quien estropee la imagen del club con posibles insinuaciones contrarias a la reputación de la entidad que se puedan producir a raíz de estas informaciones".