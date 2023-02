Paul Urkijo dirige 'Irati', el 'Señor de los Anillos' vasco: "Tenemos el prejuicio de no poder hacer cosas grandes"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El director Paul Urkijo dirige la película "fantástica" 'Irati', ambientada en la etapa histórica del siglo VIII, sobre la mitología vasca y con elementos mágicos, que se estrena el próximo 24 de febrero en cines. Una cinta con "épica" y que comparte ciertos aspectos con 'El Señor de los Anillos'.

"Tenemos el prejuicio de que no somos capaces de hacer cosas grandes y diferentes. Tenemos un compendio de historias fantásticas e históricas muy potentes que se pueden exportar y hay que confiar en ello", ha señalado en una entrevista con Europa Press, al ser preguntado por qué no se han realizado hasta ahora más películas como esta.

Para el actor principal, Eneko Sagardoy, hacer estas películas es algo "inconcebible" en España y ensalza la importancia de la imaginación sobre el dinero para realizar 'Irati'. "Parece que solo los americanos pueden hacer esto por cuestiones económicas. Aquí ha habido dinero pero sobre todo imaginación y mucho talento", ha defendido.

'Irati' es el "sueño" de Urkijo que ha logrado transmitir los cuentos mitológicos de su infancia, a través de una película de lo "más épica" con espadas y brujería. "Al principio me dijeron que había muchas limitaciones en la industria y después de una larga preproducción poder verme a punto de rodar fue un sueño y no me lo podía creer", ha relatado.

"Siempre he tenido la obsesión de contar historias mitológicas desde niño y siempre esa pulsión de hacer esto. Mi anterior película estaba ambientada en un cuento folclórico y ahora quería adentrarme en ese mundo más telúrico, mitológico, donde las deidades representan la naturaleza que nos rodean", ha desvelado.

La película está inspirada en el cómic 'El ciclo de Irati' aunque el director ha añadido la Batalla de Roncesvalle, la relación entre la población cristiana y musulmana y los personajes simbólicos.

"Al principio me daba vértigo pensar en la película porque te enfrentas a lo inhóspito y tienes que aterrizar la idea que tienes en la cabeza en la realidad. En este caso, estábamos planeando una película épica con batallas y muchos efectos, algo que en España no se ha hecho, ya que hay poco género fantástico y tenía que jugar con las limitaciones", ha afirmado.

PELÍCULA EN EUSKERA ANTIGUO

El protagonismo recae sobre Edurne Azkarate en la que es su primera vez en el cine. "Soy parte de algo diferente, difícil y novedoso. No se suelen rodar películas así. Ha sido un regalo", ha explicado. La actriz ha mostrado su felicidad por participar en este proyecto y ha aseverado que esta oportunidad le ha llegado en el "mejor" momento.

Por su parte, Itziar Ituño, que encarna a la diosa Mari, ha celebrado haber hecho un personaje de los que más peso tienen de su trayectoria.

"La descripción de los personajes me atrajo y pensaba que sería un peliculón, como al final ha resultado ser. Ha sido todo un ritual hacer este pape porque estaba en una cueva, con poca movilidad, donde no se ve tu rostro, y puse todas las tintas en la voz, en los gestos", ha detallado. Una peculiaridad de la cinta es que los actores hablan un euskera antiguo.

Los tres principales actores han recordado que rodar 'Irati' ha sido "increíble" por todos los elementos que rodean y crean a la cinta, aunque durante su rodaje también se enfrentaron a algunas dificultades. "Al principio me desesperaba con el caballo porque es una sensación de descontrol muy grande pero luego disfruté de cabalgar por los Pirineos", ha indicado Eneko Sagardoy.

El actor ha confesado que se tuvo que someter a mucho entrenamiento previo para poder aguantar las peleas físicas con espadas.

UNA PELÍCULA CON CINCO NOMINACIONES A LOS GOYA SIN ESTRENARSE

'Irati' ha logrado cinco nominaciones a los Goya 2023, aunque finalmente no recogió ningún 'cabezón'. Para Ituño este resultado final se debe a que "mucha gente ni la ha visto todavía". Sin embargo, los miembros de la película han celebrado que la película haya obtenido ese reconocimiento, además de ganar múltiples premios del público en diferentes festivales.

"Si hiciéramos películas así en castellano el foco sería mucho mayor. Pero creo que no tendría sentido contarla en castellano, el euskera le da un valor añadido", ha valorado Sagardoy.

En este sentido, Azkarate ha puesto de manifiesto el nivel del resto de película y ha destacado que "estar ahí era un reconocimiento absoluto". Igualmente, Urkijo ha señalado que "el premio es haber hecho esta película en España".

Al respecto, Ituño cree que no se deben comparar historias "diferentes" y ha agregado que "no tiene mucho sentido dar premios entre películas que no tienen nada que ver unas con otras". "Todos los premios te dejan un sentimiento competitivo. Con el reconocimiento de que el público vaya al cine y guste debe ser suficiente", ha sentenciado.