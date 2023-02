La certificación oficial ofrece mayor seguridad laboral a los jóvenes: Rodrigo Rojas

Rodrigo Rojas Navarrete, titular del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), ha conseguido transformar la visión de las certificaciones laborales en México, porque no todo es hacer carrera a través de los centros universitarios. Rojas Navarrete, al frente de Conocer, brinda a los jóvenes la oportunidad del reconocimiento de sus habilidades así como devolverles la autoestima.

El consejo fue creado para certificar y reconocer conocimientos, habilidades, destrezas de las personas. “Esto es muy importante porque al ser un modelo por competencias sólo hay que demostrar conocimiento. Es diferente al modelo educativo tradicional donde se tienen que aprobar exámenes, por grados. En nuestro caso, para acceder a una certificación no se requiere demostrar que han cursado un nivel ni grado de estudios”, señala Rojas Navarrete.

“Conocer tiene 27 años de existencia, pero a partir de 2018 participa activamente en los proyectos prioritarios del gobierno federal” — Rodrigo Rojas

“Aplicamos un modelo incluyente: así como certificamos oficios de personas que no tuvieron oportunidad de cursar educación básica, la media superior o superior, también tenemos certificaciones para personas que tienen licenciatura, maestría y doctorado. Trabajamos con base en estándares de competencia elaborados por expertos en cada una de las diferentes ramas con especialidad en algún tema específico”.

Por ejemplo, agrega, en el ramo automotriz tenemos el estándar de ensamblaje de puertas. Los empresarios ya no están contratando tanto al ingeniero automotriz, sino a la persona que está certificada en ensamblaje de puertas. De esta forma, la productividad aumenta; también los riesgos de trabajo se reducen, porque tienen la certeza de que contrataron a la persona experta en la actividad que se requiere, aseguró el titular del consejo en una entrevista a Juventina Bahena para la Revista Cámara.

Conocer ha llevado el sistema nacional de competencias a toda la República mexicana.

— Contamos con 12 mil prestadores de servicios en todo del país; ofrecemos mil 500 estándares de competencia en los que la gente se puede certificar en el ámbito público, productivo, el sector automotriz, el sector óptico, etcétera. Por supuesto, trabajamos mucho en colaboración con la iniciativa privada, particularmente el Consejo Mexicano Empresarial, con sindicatos y la fuerza laboral.

Este organismo es una entidad paraestatal del sector educativo, de ahí que es la Secretaría de Educación Pública la facultada para entregar un certificado oficial.

“Contamos con más de 1500 estándares de competencia en diversas ramas, en donde la gente se puede acercar, se puede capacitar, los evaluamos y si ellos resultan competentes, se les entrega un certificado oficial de competencia laboral que les ayuda en muchísimos temas en la movilidad laboral, en el crecimiento económico, para que perciban mejores salarios, en contar con un reconocimiento oficial”. — Rodrigo Rojas

¿Hay alguna sinergia entre ustedes y Jóvenes Construyendo el Futuro?

— Por supuesto. Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa insignia de esta administración, y por supuesto que participamos con jóvenes de este programa, en el mes 13. El programa consta de 12 meses de capacitación en donde un tutor los orienta, capacita, enseña. El gobierno les paga una beca y al término de esta capacitación pueden elegir diversas opciones, una de ellas es continuar estudiando. Si dejaron trunca la carrera universitaria, se les apoya para que entren a la universidad abierta, a distancia. Otra de las opciones es que el gobierno les apoye para que inicien su pequeña empresa. La tercera es que se les certifique la competencia laboral en el área que estuvieron trabajando. Ahí es donde entra Conocer, en el mes 13.

“Nosotros les sugerimos que se acerquen para certificarlos. Así tendrán una capacitación y un certificado oficial que les va a permitir quedarse en el lugar donde se estuvieron capacitando, o salir en busca de trabajo al mercado laboral, pero con el documento que acredite lo que aprendieron. Este documento es útil para buscar mejores condiciones salariales, pero también para el reconocimiento personal. La autoestima crece cuando se les reconoce lo que saben hacer”. — Rodrigo Rojas

Certificación a connacionales en retorno

También tienen el programa “México reconoce tu experiencia” dirigido a connacionales en retorno. ¿Cómo les ayudan?

— Les preguntamos a qué se dedicaron en el exterior. Muchos de ellos lo hicieron en el ramo de construcción, en turismo, en la agricultura. Los evaluamos y certificamos para que tengan un documento que acredite lo que aprendieron allá y puedan empezar a buscar trabajo. Esto les cambia la vida. Nuestra meta es llegar a la mayor cantidad de personas para que tengan un certificado oficial.

Parece inevitable que la industria ahorra costos robotizando muchos procesos productivos, ¿cómo se enfrentará este riesgo?

—Es muy importante saber que México jamás va a preferir la robotización por encima de la mano de obra humana, nunca. Y en eso ha sido muy claro el presidente y por eso justamente es que nosotros insistimos en la constante capacitación. Es ineludible que la tecnología avance día con día, a diario hay cambios tecnológicos, nuevos equipos. Por ello es muy importante que las personas estén en constante capacitación y aprendan a utilizar la nueva tecnología, y si lo robustecemos con una certificación oficial, mejor. Y no creo que los robots puedan superar la inteligencia personal del ser humano. Habrá industrias para las que los robots serán indispensables, pero los tendrá que operar un humano, entonces ese ser humano tiene que estar completamente capacitado y certificado.

“El Presidente confía en los jóvenes” — Rodrigo Rojas

Ha señalado en alguna ocasión que no fue un alumno de excelencia, que más bien fue un alumno promedio y que hay que saber reconocer las limitaciones. ¿Qué le diría a esos estudiantes que se frustran por no ser de sobresalientes?

—Sin duda, la escuela se hizo para aprender, pero también para ser felices e ir con gusto; estoy convencido de que no siempre los alumnos de excelencia y de diez son los que triunfan en la vida. Me parece más importante que desde pequeños conozcamos nuestras fortaleza y debilidades. Es bueno saber en dónde sí y en dónde no. Por eso fui muy sensato; sabía que las matemáticas me costaban mucho trabajo, eran mi “coco”, mi pesadilla. Me dije: tengo que ser realista, las matemáticas me están costando trabajo en la preparatoria; evidentemente, si elijo estudiar economía voy a salir loco. A los jóvenes lo que les puedo recomendar es que se la lleven con calma, que aprendan, que disfruten los procesos porque los años no regresan. Es muy importante que disfruten su vida de estudiantes, aprendiendo y sabiendo construir un camino que los lleve a la felicidad y también al conocimiento.

Cómo integrante del Consejo del SINEMS participamos en la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Educación Media Superior.

¡La certificación de competencias laborales que ofrece el @ConocerMx avanza! 🇲🇽👊🏻 pic.twitter.com/ZGHA8hbvYA — Rodrigo A. Rojas N. (@Roronava) February 13, 2023

¿Ser nieto de Ifigenia Martínez, le ha comprometido de alguna manera para ir por la izquierda o cómo vas definiendo tu propia ruta en lo político?

— Ifigenia Martínez es una mujer de Estado, sin lugar a duda. Pero lo más importante es que me enseñó el significado de la palabra respeto, porque crecí en una familia politizada, en donde no todos eran de izquierda, realmente éramos pocos los que estábamos en la izquierda, otros estaban en el PRI. Yo decidí y tuve la fortuna de crecer en un ambiente de izquierda porque también tuve la fortuna que de ocho nietos yo he sido el más cercano a la abuela.

Tuve la oportunidad desde pequeño de crecer en este ambiente; de conocer a grandes personajes, como el ingeniero Heberto Castillo, el ingeniero Cárdenas, por supuesto al presidente López Obrador, que me conoce desde niño. Las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del PRD de entonces eran en casa de mi abuela y la mayor parte de las veces yo estaba presente. Entonces, yo crecí con esta definición de izquierda. Hoy en día te podría decir que soy un hombre de la izquierda progresista, donde nuestra prioridad es con la gente que menos tiene; ayudarla en todos los aspectos.

Perfil de Rodrigo Rojas

Rodrigo Rojas Navarrete es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Es nieto de Ifigenia Martínez, economista y reconocida política, catedrática y diplomática mexicana, cofundadora del Partido de la Revolución Democrática junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

Rojas Navarrete es un joven mexicano con una trayectoria en la que se interrelacionan su vocación por la función pública, su pasión por la política y su discreción en las acciones filantrópicas. Desde la Dirección General de Conocer impulsa la capacitación y certificación laboral de las personas que requieren seguir preparándose y mejorar sus vidas, así como continúa aportando a la consolidación de la cuarta transformación. “Para mi es prioritario que México se siga consolidando como una nación de derechos para todos, desde mi trinchera continuaremos impulsando la competitividad y productividad de las personas para tener un país de avanzada, yo creo que cada quien desde nuestros espacios tenemos mucho que seguir aportando a México”, ha asegurado en diversas ocasiones durante el pasado año.