Zelenski da las gracias a Noruega por su apoyo "sin precedentes" durante la guerra ante el "terror ruso"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

En un discurso vía telemática ante el Parlamento noruego, el mandatario ucraniano ha expresado su agradecimiento al primer ministro, Jonas Gahr Store, por sus palabras de apoyo y su "liderazgo", que sienta un "precedente de resiliencia".

"Nos habéis ayudado con sistemas de defensa aéreo, que protege nuestras ciudades. Habéis ayudado con artillería y munición para hacer frente a los tanques, y esto nos salva de la expansión rusa y las cámaras de tortura en nuestra tierra. Nos habéis ayudado a restaurar el sistema eléctrico después de que nos golpearan los drones iraníes, y esto permite que la gente desempeñe su vida con normalidad", ha aseverado.

En este sentido, ha expresado que se siente "confiado en que el mundo libre no traicionará los valores de la liberad". "Confío en que Ucrania no será abandonada ante tal enemigo. Confío en que Europa no se rendirá", ha manifestado, según un comunicado de la Presidencia.

"La contribución de Noruega a este fin es verdaderamente histórica", ha puntualizado antes de sostener que ahora están ofreciendo un apoyo financiero largo plazo "sin precedentes", destinado a un Estado que "defiende su independencia y el derecho de cada nación de vivir de acuerdo a las normas internacionales".

Zelenski ha recalcado la importancia de esto y ha indicado que da la sensación de que, el día de mañana, Ucrania "será un socio en el que confiar, que valore la vida y la gente tanto como hacen los noruegos".

"Compartimos los mismos valores, así que estamos unidos en su defensa, unidos para lograr la victoria", ha continuado antes de insistir en que Rusia "no vencerá a esa unidad". "Rusia no logrará que la intimidación y el terror sean la norma en Europa. Un Estado terrorista no convence a nadie de que matar y robar es mejor que vivir de acuerdo con la ley", ha afirmado.