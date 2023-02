Carlo Ancelotti: "Que la gente dude de la competición no es bueno, el deporte tiene que ser limpio"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Que la gente dude de la competición no es algo bueno, el deporte tiene que ser algo limpio siempre, y nosotros tenemos que trabajar para que sea así", aseguró el técnico italiano en la rueda de prensa previa al duelo liguero de este sábado (21.00 horas) ante Osasuna en El Sadar, cuando fue preguntado por si el 'caso Negreira' podría afectar, no solo al FC Barcelona, sino también al fútbol español en general.

En concreto, el 'caso Negrerira' se refiere a la investigación de la Fiscalía sobre si el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Enríquez Negreira recibió pagos del FC Barcelona por asesorar al club mientras ejercía su cargo.

No obstante, Ancelotti no quiso profundizar demasiado en este asunto, argumentando a él le "preocupa más preparar los partidos". "Yo soy entrenador y tengo que estar focalizado en esto, otras personas tienen que hacer otras cosas", zanjó el tema.

En el terreno puramente deportivo, el italiano avanzó las bajas de Toni Kroos, sin completar entrenamientos con el grupo y que sale de una gripe, y Karim Benzema, que "tiene un poco de cansancio". "Preferimos que recupere bien. Después del Mundial lo ha hecho muy bien, ha marcado en casi todos los partidos. Preferimos darle descanso, sobre todo por la edad, para que esté en buena condición toda la temporada", explicó.

"No estaría en la convocatoria si fuera el partido del Liverpool, no queremos correr riesgos. Hay muchos jugadores cansados hoy, dos días después del partido, pero el cansancio de Benzema es distinto, vuelve de una lesión, lo hemos evaluado y no va a jugar", sentenció.

En cuanto al once, no lo desveló por completo, aunque sí comunicó que Luka Modric y Rodrygo Goes serán de la partida, al mismo tiempo que confirmó que Eden Hazard y Thibaut Courtois vuelven a la convocatoria. "Sería un loco si metiese en competencia a Rodrygo y Vinicius, tienen que jugar juntos, pueden ser los dos delanteros en un 4-4-2", analizó, antes de celebrar el regreso de Vinicius a la titularidad para completar una delantera "muy competitiva" en la que confía "plenamente".

"Debemos hacer un partido con compromiso y buena actitud, es un momento importante de la temporada, estamos en buena dinámica y hay que seguir. Tengo buenas sensaciones, el equipo esta bien, a pelear", aseguró sobre la manera de afrontar el duelo ante Osasuna.

Para este partido, de la jornada 22 de Liga, el objetivo sigue siendo "recortar la desventaja" por el liderato que ostenta el Barça, con 8 puntos sobre los blancos. "Tenemos que llegar a este momento con buenas sensaciones, parece que estamos bien, pero un partido puede mejorar o empeorarlo. Cuando la dinámica es buena tienes que hacer lo máximo para seguir con esta dinámica. No estoy pensando en el Liverpool para hacer la alineación de mañana, puede que juegue el mismo equipo del martes", señaló.

Finalmente, comentó que el equipo "puede mejorar" en "adaptarse a jugar un 4-4-2 o 4-2-3-1" sin balón. "Lo hemos intentado pero nos ha costado. No siempre lo hacemos bien. De un 4-3-3 se puede pasar a un 4-4-2 cuando salta a la presión un extremo o un interior, pero esa adaptación nos cuesta más tiempo de lo normal, es lo que estamos entrenando ahora", expresó, antes de destacar la "calidad" del canterano Álvaro Rodríguez. "Mañana estará en la convocatoria, es un perfil que no tenemos, nos puede ayudar", concluyó.