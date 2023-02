Feijóo "se alegra" de que la Fiscalía no baje penas al núcleo duro de Junqueras pese a reformar Sánchez la malversación

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este viernes que "se alegra mucho" y es una "buena noticia" que la Fiscalía pida aplicar la malversación agravada para el núcleo duro del exvicepresidente Oriol Junqueras por organizar el 1-O pese a la reforma penal del delito de malversación por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios en Los Llanos de Aridane (La Palma), Feijóo ha afirmado que esa decisión de la Fiscalía acredita que el Gobierno "ni siquiera acierta" en sus "compromisos" con los independentistas y "no es capaz" de redactar leyes para lograr "los fines" que tenía previstos cuando modificó el Código Penal.

Así se ha pronunciado después de que la Fiscalía haya pedido condenar a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a un año de inhabilitación por presunta desobediencia en los preparativos del 1-O, mientras que, en la misma causa, ha pedido penas de prisión para el exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat Josep Maria Jové y para el exsecretario de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó.

El escrito de acusación, consultado por Europa Press este viernes, reclama siete años de cárcel para Jové y seis años y tres meses para Salvadó, y les atribuye los presuntos delitos de desobediencia --igual que a la consellera--, además de prevaricación y malversación agravada.

"ME ALEGRO DE QUE EL GOBIERNO SE HAYA EQUIVOCADO"

Al ser preguntado expresamente cómo valora esa decisión de la Fiscalía, Feijóo ha destacado la coincidencia de la Fiscalía y el Tribunal Supremo, después de que esta misma semana el auto del tribunal mantenga la inhabilitación de Junqueras y avise de que el Gobierno ha dejado "impunes" los intentos de sedición sin violencia.

"Cuando coincide la Fiscalía y la sala del Tribunal Supremo, pues yo me alegro de que el Gobierno se haya equivocado y de que no pueda darle a los independentistas lo que los independentistas le exigían para poder aprobar el Presupuesto", ha manifestado, para insistir en que si tienen "alguna posibilidad de no rebajar las penas por malversación a los independentistas", él se "alegra mucho".

El líder del PP ha señalado que el Gobierno "intentó" y "consiguió" que se eliminase el delito de sedición del Código Penal y, por tanto, se pueden repetir "las actuaciones ilegales de Cataluña hace unos años" como la "declaración de independencia", "sin reproche penal".

"El Gobierno acierta en sus fines, en mi opinión, absolutamente lamentables, que es desproteger la democracia española, eliminando el delito de sedición. Eso lo redacta conforme a los intereses de los independentistas y del Gobierno", ha manifestado, para añadir que no ha redactado "con el mismo rigor técnico" para poder "cumplir sus intereses" de rebaja de penas por malversación a los independentistas.

En este sentido, ha recalcado que él se "alegra mucho" si tienen "alguna posibilidad de no rebajar las penas por malversación a los independentistas". "Y también si hubiese alguna posibilidad de no rebajar las penas por malversación a cualquier político o a cualquier funcionario público que ha utilizado el dinero público de forma ilegal, también me alegraría mucho", ha apostillado.

En este sentido, el jefe de la oposición ha afirmado que con esta decisión de la Fiscalía lo que "se acredita" es que el Gobierno "ni siquiera acierta en los compromisos con los independentistas y no es capaz de redactar leyes para conseguir los fines que tenía previstos cuando modificó la ley".

"Me alegro, es una buena noticia. Espero que así sea al final y que tengamos una sentencia donde el que ha ido contra la integridad territorial y el que ha utilizado dinero para esos fines ilegales mantenga las penas por inhabilitación y las penas por malversación", ha manifestado.

ANUNCIA EN LA PALMA UNA PLAN PLURIANUAL Y UNA LEY DE VOLCANES

Feijóo ha realizado estas declaraciones en los Llanos de Aridane en el marco de una visita traslada a la isla de La Palma donde ha recorrido una empresa empaquetadora de plátanos. Además, tiene previsto mantener un encuentro con el sector agrícola de la isla.

En declaraciones a los medios, ha lamentado las "enormes destrucciones" que provocó el volcán de La Palma que se inició en septiembre de 2021 y ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya cumplido los "compromisos asumidos", en los que contó con el apoyo del PP.

"Son compromisos que no están ejecutados y lo lamento profundamente", ha proclamado el presidente del PP, para añadir que "no se trata de venir muchas veces" sino de que las "cosas estén hechas" cuando se viaje a la isla.

En este punto, ha anunciado que el Grupo Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para aprobar un plan plurianual que tenga como objetivo recuperar las infraestructuras y la agricultura dañadas en la isla. Además, ha propuesto una ley de volcanes para que, si vuelve a producirse la erupción, sepan lo que hay que hacer "sin acudir a Consejos de Ministros, declaraciones de cada ministerio y problemas legales".