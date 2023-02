Fútbol.- Javier Tebas, sobre el 'caso Negreira': "Se tiene que aclarar, hay indicios de que algo no está bien"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"En LaLiga hemos considerado que si actualmente tuviésemos que poner una denuncia en el ámbito penal, entorpeceríamos la investigación de la Fiscalía. Se retrasaría mucho para aclarar lo que ha pasado en el caso Negreira", dijo Tebas en una rueda de prensa en Barcelona para tratar casi en exclusiva el tema.

El miércoles se conoció que la Fiscalía investiga si el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Enríquez Negreira recibió pagos del FC Barcelona por asesorar al club azulgrana mientras ejercía su cargo, mientras siguen apareciendo facturas y documentación que multiplican los "indicios".

"Son una serie de pagos, por unas cuantías que no está claro. No sé si ha afectado o no a los resultados de los partidos, pero como presidente de LaLiga no me gusta, ni las facturas ni los pagos. LaLiga no puede estar pasiva ante los indicios de que algo no está bien. Intentarlo ya está penado, no hace falta que se consigan los resultados. Los indicios de facturas, los conceptos, para que los árbitros sean neutrales, no es lo suyo en un juego limpio de una competición. Es extraño, se tiene que aclarar", apuntó.