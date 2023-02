Irene Montero exige reunirse con el PSOE para acordar una "respuesta unitaria como Gobierno" a la reforma del 'sí es sí'

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Quiero que nos reunamos, que nos sentemos y tengamos pronto una solución, una respuesta unitaria como Gobierno a esa preocupación de las víctimas y de la sociedad", ha manifestado este viernes Montero en declaraciones a los medios en la III Conferencia Europea por la Paz.

En la misma línea, ha insistido en que han pedido sentarse "a negociar" la reforma de la norma y ha calificado de "bastante incomprensible" que el PSOE "no quiera sentarse". "Yo no me voy a levantar de la mesa, quiero un acuerdo antes de que se produzca ese debate en el Pleno del Congreso", ha sentenciado.

Por ello, Montero ha defendido que tienen que "alcanzar una acuerdo tanto en el Gobierno como con la mayoría feminista del Congreso para dar esa respuesta a las víctimas, a la sociedad, por las rebajas de penas".

"Hay que dar una respuesta pero no puede ser volver al Código Penal de 'La manada', tiene que ser una respuesta unitaria como Gobierno y también con la mayoría feminista del Congreso que deje el consentimiento en el centro", ha advertido en referencia a la reforma propuesta por el PSOE.

Aunque ha afirmado que han mandado "muchas propuestas" para reformar la norma, la ministra ha matizado que, en todo caso, la propuesta que quiere hacer pública "es la propuesta de acuerdo, la propuesta de respuesta unitaria tanto del Gobierno como de la mayoría feminista del Congreso de los Diputados".

Con esa propuesta unitaria, Montero quiere "responder a esa preocupación que las decisiones judiciales de rebajas de penas han generado tanto en las víctimas como en quienes las acompañan como en el conjunto de la sociedad".

"Quiero convencer al PSOE de que volver al Código Penal anterior de la violencia o la intimidación de la mano del PP y Vox no es una respuesta, no es una solución. Tenemos mucho margen para el acuerdo mientras el consentimiento se mantenga en el centro del Código Penal", ha concluido la ministra.