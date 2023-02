La Ley de Universidades da un paso más en el Senado para su aprobación definitiva con el rechazo del PP

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado ha aprobado este viernes el informe de la Ponencia del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para su debate en Pleno en la Cámara Alta, con los votos en contra del Partido Popular y sin ninguna abstención. Vox no estaba en la Comisión. Se han rechazado, además, dos vetos de PP y Vox.

Previamente, durante el trámite de Ponencia celebrado antes se han incluido dos modificaciones al texto que salió del Congreso de los Diputados, al incorporarse dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista, y se han acordado por mayoría la corrección de errores de índole técnica y terminológica.

La enmienda socialista exime también al profesorado colaborador indefinido del requisito que la norma prevé para la acreditación a Profesorado Permanente Laboral, relativo a la realización de actividades de investigación o docencia en universidades y/o centros de investigación distintos de aquella institución en la que se presentó la tesis doctoral, dado el carácter de esta figura de personal docente e investigador, a extinguir.

En la misma línea, la enmienda de los populares que se ha incluido en el texto justifica que a los colaboradores indefinidos, figura extinguida en el año 2007 y que llevan como mínimo quince años de dedicación docente a la Universidad, si logran la acreditación se les exima, al igual que a los ayudantes y contratados doctores, de las estancias de movilidad.

"Quienes dispongan de una acreditación para Profesor Titular de Universidad o hubieran iniciado el trámite para su obtención o estén contratados como Profesor Ayudante Doctor, Colaboradores con carácter indefinido o Profesor Contratado Doctor, no tendrán que acreditar el requisito de estancias de movilidad en universidades y/o centros de investigación. Esta misma disposición será de aplicación a los Profesores Contratados Doctores interinos, así como a otros contratados temporales con acreditación para estas figuras", refleja la LOSU tras su modificación.

En la Cámara Alta se han presentado 310 enmiendas, aunque 13 han sido retiradas, y dos propuestas de veto, una del PP y otra de Vox, que la ha dado por defendida sin intervenir en la Comisión. La propuesta de veto de Vox ha sido rechazada tras recibir 19 votos en contra, 11 abstenciones (del PP) y ningún voto a favor, mientras que la del PP también ha sido rechazada con 11 votos a favor (del PP), 19 en contra y ninguna abstención.

Para el senador popular Javier Martínez Fragoso, esta "no es la ley que necesita la Universidad española". "Todos los sectores implicados en el mundo universitario piden que paremos, que reflexionemos y que busquemos espacios de encuentro, que la política busque lugares de consenso para satisfacer los verdaderos problemas en la Universidad", ha señalado.

UNA LEY QUE NO HA IDO POR URGENCIA SINO "EN PLAZOS SUMARIOS"

Durante la defensa del veto a la LOSU, el senador del PP ha advertido de que la "urgencia" con la que se está tratando este proyecto de ley "no ayuda en absoluto a buscar este consenso". "No hemos ido por urgencia, hemos ido en plazos sumarios, a pesar de que la ley tuvo profundos cambios en el Congreso. Esa urgencia no es buena para una ley que debería aspirar a prosperar en el tiempo", ha sentenciado.

Según ha asegurado, la LOSU "ataca el principio de neutralidad y de autonomía universitaria y se propugna la politización de las universidades". "Se fractura nuestro sistema universitario en 17 sistemas diferentes. Esta ley no resuelve ninguno de los problemas que la Universidad de hoy tiene", ha afirmado.

En el turno de réplica, la senadora del PSOE Carmen Torralba ha defendido que la LOSU establezca que los centros dediquen al menos el 5 por ciento de su presupuesto a programas de investigación y ha cargado contra el PP por decir que la ley "se hace sin consenso y aprobaron la LOU a espaldas del diálogo y la opinión pública y puso en contra a estudiantes y sindicatos".

A VOX LE PRODUCEN "SARPULLIDO" QUE LA LOSU RECONOZCA LA IGUALDAD

Asimismo, la socialista ha aplaudido que la Ley de Universidades reconozca la igualdad, al reconocer "importantes medidas en favor de la igualdad", algo que, en sus palabras, "le produce sarpullido a Vox".

"El problema de PP y Vox es no aceptar la LOSU porque defiende una Universidad pública, mas moderna, accesible y más igualitaria. El lenguaje no sexista es una herramienta para construir un mundo más igualitario", ha concluido la senadora del PSOE.

El senador socialista José Latorre ha defendido la enmienda presentado por su formación en el Senado en relación con los requisitos que deben cumplir los candidatos a rector, incluyendo que se les exija "como mínimo estar en posesión de tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal".

Al defender sus enmiendas presentadas, la senadora de Junts per Catalunya Assumpció Castellví Auví ha reclamado que la LOSU "permita de manera clara y explícita que en las comunidades autónomas se puedan crear universidades que tengan por objetivo las ciencias aplicadas, también en el arte y el deporte" y ha instado a garantizar el ejercicio de las competencias de las autonomías y las universidades en relación con las pruebas de acceso a la Universidad.

Por su parte, el senador del Grupo Esquerra Republicana- EH Bildu Josep María Reniu ha insistido en su propuesta de "eliminar la referencia al Monarca como que expiren los títulos en su nombre" cuando, a su juicio, "no tiene nada que pintar" y sustituirlo por la persona que sustente la competencia frente al Ministerio competente en Universidades.