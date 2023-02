Macron reclama a los gobiernos europeos una inversión "masiva" en Defensa

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Macron, que ha tomado la palabra en la jornada inaugural de la Conferencia de Seguridad de Múnich, se ha mostrado partidario de que Europa se prepare para garantizarse su propia seguridad, lo que pasa también por examinar fórmulas para agilizar la fabricación y trabajar en conjunto.

"Si queremos la paz, debemos dotarnos de los medios" necesarios, ha dicho un Macron que se ha ofrecido también a acoger en París una "conferencia sobre la defensa aérea de Europa" a la que invitaría a gobiernos continentales y también a representantes de la industria.

El mandatario galo ha recordado que, pase lo que pase, Rusia siempre seguirá en suelo europeo, por lo que ha llamado a tener en cuenta lo que ello supone. En Ucrania, Macron anticipa un "conflicto prolongado" y se ha mostrado "listo" para asumir lo que ello supone en materia de esfuerzos.

Sobre una hipotética negociación, ha dejado claro que "no es momento de diálogo" con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que "ha elegido la guerra" y ha cometido todo tipo de abusos. "Rusia no puede ni debe ganar esta guerra y la agresión rusa debe fracasar. No se puede aceptar la banalización del uso de la fuerza", ha añadido.