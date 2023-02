Pistorius pide a los socios del Gobierno aumentar el presupuesto de Defensa en plena invasión de Ucrania

MÚNICH, 17 (DPA/EP)

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha pedido este viernes a los socios de la coalición de Gobierno aumentar el presupuesto de Defensa y elevarlo por encima del 2 por ciento del PIB en plena invasión rusa de Ucrania.

Si bien ha reconocido que la última palabra la tendrá la coalición de Gobierno, Pistorius ha insistido en que si no se aumenta el gasto "no se podrá cumplir con las tareas que quedan por delante". "Esto no será posible con un gasto del menos del 2 por ciento del PIB", ha dicho de cara al inicio de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde se reunirán decenas de jefes de Estado y Gobierno.

Así, ha reiterado la importancia de aumentar este gasto y ha citado las necesidades tanto a nivel nacional como del conjunto de la OTAN, además de las misiones internacionales. "Todo esto cuesta dinero, y todos coincidimos en que gastaríamos el dinero en otra cosa, pero la realidad es la que es", ha sostenido.

Pistorius tiene previsto abordar este asunto con representantes de la industria armamentística alemana y con socios polacos, que contribuirán también a la producción de piezas para los tanques Leopard 2 que serán enviados a Ucrania.

"La conferencia siempre se ha concebido como un lugar de entendimiento y diálogo. Lo nuevo es que todo esto está teniendo lugar mientras la guerra sigue adelante en suelo europeo", ha aseverado.