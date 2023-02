Gamarra exige al Gobierno que no se "maquillen" las cifras del paro y aclarar el "misterio" de los fijos discontinuos

LOGROÑO, 18 (EUROPA PRESS)

Gamarra ha realizado estas declaraciones durante la Junta Directiva Regional que el PP ha realizado este sábado en el Círculo Logroñés. El encuentro del máximo órgano del partido ha reunido a parlamentarios, representantes municipales y cargos de esta formación política y ha estado presidida por el presidente del PP de La Rioja, Alberto Galiana.

Durante su intervención, la secretaria general del PP ha criticado "el misterio" de los trabajadores fijos-discontinuos, unas cifras que el Gobierno "se niega a desvelar" o dice "que no sabe cuál es ese dato".

Ante ello, ha indicado, "no sabemos si es desconocimiento o mala fe pero lo que está claro es que no quieren darlo o no quieren encontrarlo porque se podrá ver que se está destruyendo empleo y las cifras no son las que dicen".

Como ha explicado Gamarra "convertir el temporal en fijo discontinuo, no cambia la circunstancia de quien solo trabaja un mes durante todo el año y eso es lo que no quieren que se vea, por eso dicen que no saben las cifra".

Así, ha finalizado, "es raro que Yolanda Díaz, la ministra del dato, justamente no tenga este dato, a lo mejor es que no le gusta que lo encontremos pero seguiremos y lo encontraremos".