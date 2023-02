Papa El Papa lamenta que las familias no saben cómo pagar la factura de la luz por la crisis debido a la guerra

ROMA, 18 (EUROPA PRESS)

"Hoy, especialmente en toda Europa, la gente no sabrá cómo pagar la electricidad, por ejemplo. Tendrán que ahorrar mucho", ha señalado el Papa en una entrevista con el sacerdote italianoDavide Banzato en el programa de televisión 'I Viaggi del Cuore' que recoge Europa Press.

Francisco ha lamentado también que la "guerra feroz ha quitado la sonrisa a los niños" y ha provocado "una crisis económica y financiera" tras criticar el negocio de la venta de armas al señalar que si no se fabricasen en un año se "acabaría el hambre en el mundo".

Para el Papa, las "guerras exigen armas". "¿Y por qué una guerra? Porque normalmente un imperio o un gobierno, cuando se debilita un poco, necesita una guerra para recuperarse... Es algo feo", ha dicho.

También ha reflexionado sobre las cosas que están sucediendo en el mundo al señalar que la pandemia "ha debilitado" a la sociedad y ahora está la guerra. El Pontífice ha dicho que los niños se "han olvidado de reír". "Muchos niños han venido aquí, muchos de Ucrania, no ríen... Son amables sí, pero no ríen, han perdido aquello. Fui a ver a los niños que estaban en el Bambino Gesù, ucranianos, heridos, ninguno (tenía) una sonrisa", ha explicado.

La entrevista, emitida parcialmente por por el canal de televisión Mediaset, saldrá publicada íntegramente un libro editado por la editorial italiana Piemme el 21 de febrero, titulado "Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi".(Busca tu horizonte. Levántate y comienza hoy).

"Todos hemos tenido en la vida cosas feas, cosas que nos han hecho sufrir, y, después, hay una enfermedad de aferrarse a los fracasos de la vida: no, esto hace mal. Las cosas feas, sí, pero, recordémoslas, demos gracias al Señor porque nos ayudó a salir, pero no meterse allí, porque eso es una enfermedad. Es como un apego sí, a los fracasos, a las cosas feas", ha añadido.

A juicio del Pontífice, es un mal momento, es un momento -de desolación humana. Los muertos o los heridos (procedentes de la guerra) ... "Ves a los muertos torturados antes de morir, las fotografías son terribles", ha reiterado sobre la guerra en Ucrania.

En este escenario, el Papa ha instado, sin embargo, a no perder la esperanza y a mirar "horizontes" diferentes. "Mirar los horizontes de la vida, por tanto, significa mirar la esperanza. Y también mirar que la historia no termina contigo, no terminó con mi abuelo, no terminará con la cuarta generación que vendrá después", ha asegurado.

Francisco ha instado así a no caer en la "psicología del avestruz". "Las personas que sólo se miran a sí mismas hacen lo contrario de buscar el horizonte. El horizonte te hace mirarlo todo", ha apuntado.