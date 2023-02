PNV y CS no creen que la reforma del 'solo sí es sí' del PSOE toque el consentimiento pero llaman al acuerdo de Gobierno

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, el diputado vasco ha explicado que apoyarán la toma en consideración de la iniciativa socialista porque creen que es necesario buscar "una salida" a la situación que está provocando la ley y, "en principio", se parte de un criterio que "mantiene el núcleo de la ley".

Para Agirrtexea la propuesta de reforma del PSOE "no afecta ni al corazón, ni a casi el 90% de la ley" puesto que solo se refiere a la "materia puramente penal" de un texto que "es mucho más amplio". Además, tal y como ha indicado, es esa parte penal la que "ha generado el conflicto".

En su intervención, el diputado reconoce que comprende en estos momentos la situación del Ministerio de Igualdad que, a su juicio, está defendiendo una ley en la que han trabajado y que "era un poco la estrella" entre sus competencias. Pero también ha señalado que sus representantes deberían haber tenido "humildad política" y haber reconocido desde el primer momento que lo que estaba pasando no era lo que se buscaba y que había que reformar.

De hecho, Agirretexea aboga porque los partidos en el Gobierno busquen "un punto intermedio" en este tema ya que, a su juicio, sería "una pena" que este tema supusiera una "quiebra política" de lo que ha supuesto el Gobierno de coalición.

"Creo que lo que tienen que hacer es ponerse entre ellos de acuerdo", ha apuntado también la portavoz de Igualdad de Ciudadanos. Según ha explicado, "nadie quería los efectos" que se han derivado de la aplicación de esta norma y, según ha señalado, el objetivo de su partido es que la solución a esta situación se haga "muy bien", pero también, lo antes posible.

La diputada cree que la reforma debería centrarse en evitar que haya penas menos gravosas en aquellos delitos que merezcan una penalidad superior.

En cuanto a la propuesta del PSOE, cree que "no es volver al Código Penal anterior" porque "la cuestión del consentimiento no se está tocando". Giménez apunta que todos los delitos seguirían siendo agresión, pero se diferenciaría entre agresión básica y agravada. "Donde tenemos que fijarnos es en que no quede fuera de lugar ningún supuesto que merezca penas más gravosas", ha insistido.

Finalmente, Giménez ha rechazado que se pueda usar el 8M en el debate sobre esta norma --ya que posiblemente se debate un día antes de la celebración del Día Internacional de la Mujer--. Para la diputada, "usar el populismo y el propio clima social" en estos temas generan "enfrentamientos sociales". "Siempre me ha parecido desafortunado", ha concluido.