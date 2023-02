AMLO confirma charla con Elon Musk sobre instalación de Tesla

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este sábado que sostendrá una conversación con Elon Musk, dueño de Tesla, empresa que busca instalar una planta en México.

En breve entrevista, tras firmar decreto que nacionaliza el litio, el jefe del Ejecutivo federal señaló que desconoce la fecha de esta conversación, pero aseguró que se dará.

“Cuando yo pueda sí, con mucho gusto”, dijo.

Tras encabezar la ceremonia de nacionalización del litio, el mandatario federal señaló que hablará con todos los empresarios que quieran invertir e instalar sus plantas en México.

El jefe del Ejecutivo federal anunció que su gobierno dará facilidades a estos empresarios para que instalen sus empresas y generen empleos, pero con la condición de que no contaminen ni consuman en exceso agua en municipios donde no hay más para consumo doméstico y no para uso industria.

“¿Si va a tener esa conversación?”, se le preguntó.

“Sí, con todos los empresarios que quieren invertir en México estanos dispuesto a hablar y a dar facilidades para que se instalen las empresas y se generen empleos. Nada más que no contaminen, no consuman agua en exceso que no tenemos nada más para que la gente”, respondió.

Ayer viernes, el canciller Marcelo Ebrard adelantó que la empresa Tesla se instalará en México, a fin de impulsar proyectos de electromovilidad. Aunque aún no precisó dónde se ubicará la planta.

Al término de una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), adelantó que habrá una llamada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Elon Musk para abordar este tema.

“Lo importante es que muy pronto vamos a tener la confirmación de que esa empresa que es tan importante, que está muy cerca de nuestras prioridades de electromovilidad que estamos impulsando, ha elegido a México para aumentar su presencia e incrementarla en los próximos años”, expresó.

El funcionario consideró que Tesla visualiza un ecosistema, es decir, que se establezca conforme a las necesidades.

“Lo que yo entiendo es que su idea no es ‘vamos a instalar una planta’, sino en qué estados están los que nos surten, qué tipo de servicios vamos a necesitar logísticos y de otro tipo y qué cosas podemos producir en México”, planteó.